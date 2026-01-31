स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में रविवार को बुलावायो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि एशिया कप फाइनल में मिली करारी हार का हिसाब चुकता करने का मौका भी है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत अब तक शानदार फॉर्म में रहा है, जबकि पाकिस्तान भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ऐसे में यह महामुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है।

एशिया कप फाइनल की टीस अब भी ताजा

पिछले साल दिसंबर में दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों 191 रनों की भारी हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से मात दी थी, लेकिन फाइनल की हार अब भी खिलाड़ियों के ज़हन में है। सुपर सिक्स का यह मैच भारत के लिए उसी हार का बदला लेने का सुनहरा मौका बनकर आया है।

‘नो हैंडशेक’ नीति पर नजर

पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच ‘नो हैंडशेक’ नीति जारी रहने की संभावना है। अंडर-19 एशिया कप के दौरान भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचों के बाद हाथ मिलाने से परहेज किया था। माना जा रहा है कि यह रुख इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है।

सचिन तेंदुलकर की वर्चुअल पेप टॉक

मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों को महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर से वर्चुअल बातचीत का मौका मिला, जिसने टीम का मनोबल और बढ़ा दिया। बीसीसीआई के मुताबिक, सचिन ने खिलाड़ियों को सिर्फ तकनीक और फिटनेस ही नहीं, बल्कि फोकस, अनुशासन, विनम्रता और सफलता के बावजूद ज़मीन से जुड़े रहने का महत्व समझाया। वीवीएस लक्ष्मण ने भी माना कि यह अनुभव खिलाड़ियों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा।

भारत का अब तक का दमदार प्रदर्शन

भारतीय अंडर-19 टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार खेल दिखाया है। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत USA पर छह विकेट की जीत से की, इसके बाद ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराया। सुपर सिक्स के पहले मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रनों से रौंदकर अपनी अजेय लय बरकरार रखी।

भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर नजर

बल्लेबाज़ी में विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बना रहे हैं और दोनों अब तक दो-दो अर्धशतक जड़ चुके हैं। विहान मल्होत्रा भी शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद शतक जमाया था। गेंदबाजी में हेनिल पटेल सबसे सफल रहे हैं, जबकि उद्धव मोहन और कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी अहम मौकों पर विकेट चटकाए हैं।

पाकिस्तान की ताकत और खतरा

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर सिक्स में आठ विकेट की जीत ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। ओपनर समीर मिन्हास भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। गेंदबाज़ी में अली रजा और अब्दुल सुभान की जोड़ी भारतीय बल्लेबाज़ों की कड़ी परीक्षा ले सकती है।