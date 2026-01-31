स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी भागीदारी पर फैसले को लेकर फिर से संश्य पैदा कर दिया है। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद PCB यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे खेलना है या भारत बनाम पाकिस्तान मैच से हटना है। अब PCB ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जर्सी का अनावरण रद्द कर दिया, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे T20I के टॉस के बाद होना था।

‘ASports.tv’ की एक रिपोर्ट के अनुसार किट लॉन्च को टालने का फैसला अनिवार्य परिस्थितियों के कारण हुआ। यह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हो सकता है कि उन्हें अभी तक पाकिस्तान सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। यह फैसला सोमवार को ही साफ होगा। दूसरी ओर टीम 2 फरवरी को कोलंबो के लिए रवाना होने वाली है। एक सूत्र ने कहा, 'PCB ने वर्ल्ड कप टीम के लिए 2 फरवरी की सुबह कोलंबो के लिए यात्रा की व्यवस्था पहले ही कर ली है।'

सूत्र ने आगे कहा कि न खेलने का कोई और कारण नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के सभी मैच वैसे भी श्रीलंका में ही होंगे। उन्होंने पूछा, 'ध्यान रखें कि पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल श्रीलंका में है, जिसमें फाइनल भी शामिल है अगर वे क्वालीफाई करते हैं। तो वे किस आधार पर टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर सकते हैं?'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक