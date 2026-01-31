बुलावायो : पांच बार की चैंपियन भारतीय अंडर-19 टीम रविवार को आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर सिक्स मुकाबले में जब चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी, तो उसकी नजरें एशिया कप फाइनल में मिली करारी हार का बदला लेने पर होंगी।

भारत को 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से 191 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह रही कि उसी टूर्नामेंट के ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 14 दिसंबर को 90 रन से हराया था। अब आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय टीम उस फाइनल हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

हैंडशेक नीति पर कायम रह सकता है भारत

पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ‘नो हैंडशेक’ रुख इस मुकाबले में भी जारी रह सकता है। भारतीय टीम ने इससे पहले एशिया कप के फाइनल और ग्रुप मैच, दोनों में पाकिस्तान के साथ पोस्ट-मैच हैंडशेक नहीं किया था।

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा

भारत का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका को 6 विकेट से हराकर की, इसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को भी ग्रुप चरण में मात दी। सुपर सिक्स के अपने पहले मुकाबले में भारत ने 27 जनवरी को मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन के विशाल अंतर से हराकर अपनी अजेय लय बरकरार रखी।

भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी की मजबूती

बल्लेबाजी में अभिज्ञान कुंडू (4 मैचों में 183 रन, सर्वोच्च 80) और वैभव सूर्यवंशी (4 मैचों में 166 रन) लगातार रन बना रहे हैं। दोनों खिलाड़ी अब अपने अर्धशतकों को शतकों में बदलना चाहेंगे। विहान मल्होत्रा (4 मैचों में 151 रन) भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 109 रन की पारी खेली थी।

गेंदबाजी में हेनिल पटेल (4 मैचों में 10 विकेट) भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वहीं उधव मोहन ने पिछले मैच में 3 विकेट लेकर प्रभावित किया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी ऑफ-ब्रेक से 3 विकेट झटके, जबकि आरएस अम्ब्रिश नई गेंद से असरदार रहे हैं।

पाकिस्तान की चुनौती भी कम नहीं

पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड से हार के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे को हराकर वापसी की। सुपर सिक्स में 27 जनवरी को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर आत्मविश्वास हासिल किया है।

पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने एशिया कप फाइनल में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। मौजूदा टूर्नामेंट में भी उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 74 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन बनाए हैं। भारत की रणनीति उन्हें जल्द आउट करने पर होगी। गेंदबाजी में अली रज़ा (4 मैचों में 12 विकेट) पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जबकि अब्दुल सुभान (4 मैचों में 10 विकेट) भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं।

IND vs PAK U-19 वर्ल्ड कप: कब, कहां और कैसे देखें

मैच: भारत बनाम पाकिस्तान, सुपर सिक्स

टूर्नामेंट: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप

तारीख: रविवार, 1 फरवरी 2026

समय: दोपहर 1:00 बजे (IST)

स्थान: बुलावायो, जिम्बाब्वे

टीमें

भारत: एरॉन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पांगलिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अम्ब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन सिंह

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, अली हसन बलोच, हमजा जहीर, हुजैफा अहसान, मोहम्मद शायन, समीर मिन्हास, अहमद हुसैन, अब्दुल सुभान, अली रज़ा, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, मोमिन क़मर, निक़ाब शफीक़, उमर ज़ैब।