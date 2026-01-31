लाहौर : रविवार को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल सुपर सिक्स मैच से पहले पाकिस्तान टीम में विकेटकीपर मोहम्मद शयान चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब्दुल कादिर को टीम में शामिल होने की मंजूरी दे दी गई है। कादिर, जो पांच ट्रैवलिंग रिजर्व में से एक थे, उन्हें शयान की जगह टीम में शामिल किया गया है क्योंकि शयान टीम ट्रेनिंग सेशन के दौरान नाक की हड्डी में फ्रैक्चर के कारण बाहर हो गए थे।

ICC ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने पाकिस्तान टीम में मोहम्मद शयान की जगह अब्दुल कादिर को मंजूरी दे दी है।' शुक्रवार को इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने शानदार जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे भारत और पाकिस्तान, जो रविवार को अपने आखिरी सुपर सिक्स मैच में आमने-सामने होंगे आखिरी बची जगह के लिए मुकाबला करेंगे।

भारत का समीकरण काफी सीधा है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत यह पक्का कर देगी कि वे ग्रुप 2 से टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर फाइनल चार में क्वालिफाई कर जाएं। हालांकि अगर पाकिस्तान नेट रन-रेट को खेल में ले आता है, तो हार से मामला दिलचस्प हो सकता है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैच जीतना भारत के साथ नेट रन-रेट के अंतर को खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा। उन्हें स्टैंडिंग में भारत से आगे निकलने और सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए बड़े अंतर से जीत की जरूरत होगी।

अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो उसे ग्रुप 2 स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर रहने और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत के खिलाफ 105 रन या उससे ज्यादा से जीतना होगा। हालांकि अगर वे लक्ष्य हासिल करते हैं, तो पाकिस्तान को भारत द्वारा तय किए गए टारगेट को काफी तेज गति से हासिल करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान को 251 का टारगेट चेज करना है, तो उन्हें नॉकआउट में पहुंचने के लिए 29.4 ओवर या उससे कम में ऐसा करना होगा। अगर टारगेट कम है, तो पाकिस्तान को इसे थोड़ा और तेजी से चेज करना होगा।