स्पोर्ट्स डेस्क : वैश्विक क्रिकेट आइकन Chris Gayle ने आधिकारिक रूप से BETVIBE के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग क्रिकेट, मनोरंजन और वैश्विक फैन कल्चर को एक साथ जोड़ने वाली एक रोमांचक शुरुआत माना जा रहा है।

विश्व क्रिकेट के सबसे पहचान योग्य खिलाड़ियों में से एक क्रिस गेल अपने विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज़ के साथ-साथ अपनी दमदार और मनोरंजक व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। वेस्टइंडीज के इस दिग्गज खिलाड़ी को दुनिया भर में “यूनिवर्स बॉस” के नाम से जाना जाता है, और अब वे अपनी वही ऊर्जा, आत्मविश्वास और करिश्मा iGaming ब्रांड BETVIBE के साथ लेकर आएंगे।

BETVIBE ने क्रिस गेल को साझेदार क्यों चुना?

BETVIBE ने क्रिस गेल को इसलिए चुना क्योंकि उनका करियर उसी हाई-इम्पैक्ट ऊर्जा को दर्शाता है, जो प्लेटफॉर्म की स्पोर्ट्स एंगेजमेंट रणनीति का हिस्सा है।

गेल का दबदबा Indian Premier League, वैश्विक T20 लीग्स और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रहा है। इसी कारण उनकी लोकप्रियता दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के बीच बेहद मजबूत है, जो BETVIBE के क्रिकेट-केंद्रित दर्शकों से पूरी तरह मेल खाती है।

गेल की आक्रामक बल्लेबाजी शैली, रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन और क्रिकेट फैंस के साथ मजबूत जुड़ाव BETVIBE के उस विज़न को दर्शाते हैं जिसमें लाइव स्पोर्ट्स का रोमांच, निर्णायक पल और फैन-फर्स्ट एंटरटेनमेंट प्रमुख है।

फैंस को क्या मिलेगा इस साझेदारी से?

इस साझेदारी के तहत फैंस के लिए कई खास कैंपेन, एक्सक्लूसिव प्रमोशन्स और इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस पेश किए जाएंगे। इससे “यूनिवर्स बॉस” की ऊर्जा सीधे BETVIBE के खिलाड़ियों तक पहुंचेगी।

इस सहयोग के जरिए फैंस को क्रिकेट कल्चर से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। इसमें डिजिटल एक्टिवेशन, थीम्ड टूर्नामेंट, गिवअवे और विशेष प्रमोशन्स शामिल होंगे, जो बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के दौरान उत्साह को और बढ़ाएंगे।

नया कैंपेन क्रिस गेल की व्यक्तित्व और क्रिकेट के हाई-एनर्जी माहौल पर आधारित बड़े प्रमोशन्स का रास्ता खोलेगा, जिसमें ब्रांड कैंपेन, डिजिटल एक्टिवेशन और फैन-फोकस्ड पहल शामिल होंगी।

साझेदारी पर क्रिस गेल और BETVIBE की प्रतिक्रिया

क्रिस गेल ने BETVIBE के साथ जुड़ने पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा: 'यूनिवर्स बॉस हमेशा बड़े दर्शकों, बड़ी ऊर्जा और बड़े पलों के लिए जाना जाता है। जब मैंने BETVIBE और उनके विज़न के बारे में सुना, तो यह तुरंत एक परफेक्ट मैच लगा। मैं क्रिकेट फैंस के लिए कुछ खास लेकर आने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।'

गेल ने यह भी संकेत दिया कि इस साझेदारी के तहत फैंस को काफी मजेदार और आकर्षक कंटेंट देखने को मिलेगा।

'BETVIBE के साथ वही बड़े पल, हाई एनर्जी और फैन एंटरटेनमेंट की भावना जारी रहेगी, और फैंस को यहां सिर्फ शानदार वाइब्स ही मिलेंगी।'

BETVIBE के एक अधिकारी ने भी क्रिस गेल का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी वैश्विक लोकप्रियता और फैंस के साथ मजबूत जुड़ाव उन्हें इस ब्रांड के लिए आदर्श चेहरा बनाता है।

'क्रिस गेल आत्मविश्वास, उत्साह और मनोरंजन का प्रतीक हैं। उनकी वैश्विक अपील और गतिशील व्यक्तित्व BETVIBE को दुनिया भर के फैंस से जुड़ने और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।'

यह साझेदारी BETVIBE के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक के साथ अपने वैश्विक ब्रांड विस्तार को आगे बढ़ा रही है।

