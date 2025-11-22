पर्थ: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने इतिहासिक पारी खेलते हुए टीम को 8 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित लक्ष्य 205 रन को तीन दिन शेष रहते ही हासिल कर लिया। हेड ने जबरदस्त आक्रमण करते हुए 69 गेंदों में 123 रन (16 चौके, 4 छक्के) बनाए और मैच का रुख पलट दिया।

ऑस्ट्रेलिया को राहत तब मिली जब चोट के कारण करिश्माई बल्लेबाज उस्मान खवाज़ा नहीं खेल पाए और हेड ने स्वयं ओपन करने की पेशकश की। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, 'उन्होंने कहा—‘मुझे ओपन करवा दीजिए’, और मैंने कहा—‘जाओ और पूरा खेल दिखाओ’। हेड की पारी वाकई अद्भुत थी।'

मैच का संक्षेप और निर्णायक मोड़

पहले टेस्ट के पहले दो दिनों में पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित हुई, कुल 30 विकेट सिर्फ 113 ओवर में गिरे। इंग्लैंड की पहली पारी केवल 172 पर सिमट गई; मिशेल स्टार्क ने अपनी करियर-बेस्ट 7/58 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 132 पर समाप्त हुई।

इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 पर ऑल-आउट हुई, जहां शुरुआती बढ़त का मोड़ लंच के बाद आया, और टीम 76/2 से अचानक फिसलकर 164 तक जा गिरी। आख़िरी पारी में हेड और जेक वेदराल्ड ने 75 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति दी। मार्नस लैबुशग्न ने नाबाद 51 बनाकर टीम को विजयी रेखा पर कायम रखा। हेड 83 गेंदों में 123 रन बनाकर आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 13 रन बाकी थे।

स्टार्क और मैदान के बड़े पल

मिचेल स्टार्क ने मैच में कुल 10 विकेट लिए और पहला इनिंग्स-7/58 उनकी बेहतरीन गेंदबाज़ी रही। स्टार्क का कैच (ज़ैक क्रॉली को पवेलियन भेजना) और निरंतर तेज़ स्विंग ने इंग्लिश बल्लेबाज़ी को बड़े झटके दिए। हेड द्वारा शॉर्ट-लेग में की गई झलक-एपील और टीवी रिव्यू से जुड़ी ड्रामेटिक घटनाएं मैच को और दिलचस्प बनाती हैं।

फॉलो-अप और आगे की सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू एशेज टेस्ट में अपनी अनबिटन रन को 16 तक बढ़ाया,14 जीत और 2 ड्रॉ के साथ। पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गैब्बा में होगा।