स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने एशेज सीरीज़ के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई करते हुए सिर्फ 69 गेंदों में शानदार शतक जड़ा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में हेड की विस्फोटक पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 205 रन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया।

हेड ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए और टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक पूरा किया। यह शतक ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट में सबसे तेज शतकों की सूची में आता है, जहां उन्होंने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है।

कठिन पिच पर हेड का कमाल

जब बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाज़ी के सामने संघर्ष करते दिखे, तब 31 वर्षीय हेड ने आक्रामक अंदाज़ में रन बटोरे। उनके इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने 4000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। यह हेड का इस वर्ष का पहला टेस्ट शतक है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल दिसंबर में गाबा में 152 रन की यादगार पारी खेली थी।

तेज़ शतक लगाने वाले शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

एडम गिलक्रिस्ट – 57 गेंद
जैक ग्रेगरी – 67 गेंद
डेविड वॉर्नर – 69 गेंद
ट्रैविस हेड – 69 गेंद
जिमी सिनक्लेयर – 75 गेंद