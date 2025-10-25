सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : शानदार ओपनर ट्रैविस हेड ने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में तीसरे वनडे में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। पर्थ और एडिलेड में दो शांत पारियों के बाद हेड ने सिडनी में जबरदस्त प्रदर्शन किया। SCG में हेड ने अपने बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक लगाए। अपनी 76वीं पारी में हेड ने मिड-ऑफ की तरफ गेंद को धकेलकर एक सिंगल लेकर वनडे में 3000 रन पूरे किए।

इस 31 वर्षिय खिलाड़ी ने यह मुकाम स्मिथ की 79 पारियों के मुकाबले तीन कम पारियों में हासिल किया और सबसे तेज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए। 'पजामा में पिकासो' माइकल बेवन और पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली 80-80 पारियों में यह कमाल करके तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। गेंदों की संख्या के मामले में हेड ने 2,839 गेंदें खेलीं, जो ग्लेन मैक्सवेल (2440), जोस बटलर (2533) और जेसन रॉय (2820) के बाद चौथी सबसे कम हैं।

हेड ने मोहम्मद सिराज की घूमती हुई गेंद पर फ्लिक करके तीसरे ओवर में दिन की पहली पर बाउंड्री लगाई। उन्होंने अगले ओवर में भी सिराज को परेशान करना जारी रखा और सटीकता से दो बाउंड्री लगाईं और फिर प्रसिद्ध कृष्णा को चौका लगाकर अपनी शानदार फॉर्म दिखाई। पावरप्ले के आखिरी ओवर में हेड ने सिराज पर हमला किया और गेंद को कवर्स के ऊपर से चौके के लिए भेजा। हालांकि अगली गेंद पर हेड अपने लेट कट को कंट्रोल नहीं कर पाए और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में चली गई, जिससे भारतीय खिलाड़ी को आखिरी हंसी मिली।

यह 19 पारियों में सभी फॉर्मेट में सिराज द्वारा हेड को आउट करने का नौवां मौका था। हेड की 29 (25) रनों की शानदार पारी का दुखद अंत हुआ, जो तीन मैचों की सीरीज में उनका सबसे ज्यादा स्कोर था। हेड के अब 79 मैचों में 3,007 रन हैं, जिनका औसत 43.57 है, जबकि स्ट्राइक रेट 105.73 है।