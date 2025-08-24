मैके (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में आखिरकार अपनी लय पकड़ ली। ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श ने सलामी जोड़ी के रूप में 250 रन जोड़कर इतिहास रच दिया।

मार्श और हेड ने मैके में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। ​​दोनों ने पहले विकेट के लिए 250 रनों की शानदार साझेदारी की, जो ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक रिकॉर्ड से बस 34 रनों से दूर थी। यह वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पांचवीं सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है और यह पहली ऐसी साझेदारी है जिसमें डेविड वार्नर शामिल नहीं हैं। 2017 में वार्नर और ट्रैविस हेड ने पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले विकेट के लिए 284 रन बनाए थे।

हेड 103 गेंदों पर 142 रन बनाकर आउट हुए जबकि उनके जोड़ीदार और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श 106 गेंदों पर 100 रन बनाकर आउट हुए। हेड ने अपनी पारी के दौरान 8000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। हेड ने 177 मैचों में 40.73 की औसत और 85.87 के स्ट्राइक रेट से 8024 रन बनाए हैं, जिसमें सभी प्रारूपों में 12 शतक और 42 अर्द्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर, मार्श ने 96 मैचों में 37.03 की औसत से 3000 वनडे रन पूरे किए।

इन दोनों के आउट होने के बाद भी धमाकेदार प्रदर्शन जारी रहा क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। यह शतक ग्लेन मैक्सवेल द्वारा 2023 विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में बनाए गए शतक के बाद बनाया गया है। ग्रीन ने तिहरे अंक तक पहुंचने के लिए 47 गेंदें लीं। वह ऑस्ट्रेलियाई पारी के अंत तक क्रीज पर नाबाद रहे और उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में छह चौकों और आठ छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। विकेटकीपर/बल्लेबाज एलेक्स कैरी के साथ उनकी 164* रनों की साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 431/2 का स्कोर बनाया, जो वनडे इतिहास का उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।