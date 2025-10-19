ओस्लो नॉर्वे ( निकलेश जैन ) शतरंज जगत में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। विश्व शतरंज संघ और नार्वे चेस ने आधिकारिक रूप से एक नया विश्व स्तरीय टूर्नामेंट प्रारूप शुरू करने की घोषणा की है — “टोटल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर” । यह प्रतियोगिता प्रति वर्ष चार टूर्नामेंटों से मिलकर बनेगी और इसमें तीन फॉर्मेट— फास्ट क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज — में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को संयुक्त विश्व चैंपियन का खिताब दिया जाएगा।

इस नए फॉर्मेट को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने मंजूरी दी है। इसमें प्रति वर्ष चार टूर्नामेंट विश्व के अलग-अलग शहरों में आयोजित होंगे इसकी कुल पुरस्कार राशि न्यूनतम 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी — पहले तीन टूर्नामेंटों के लिए प्रत्येक में 7,50,000 डॉलर जबकि फाइनल्स में 4,50,000 डॉलर की राशि निर्धारित की गई है।



इसका प्रथम टूर्नामेंट 2026 में आयोजित होगा, जबकि पूरा सीजन 2027 से शुरू होगा।

नार्वे चेस और इस नए टूर्नामेंट के सीईओ क्येल मैडलैंड ने कहा,“हम ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं जिसे हम ‘द टोटल चेस प्लेयर’ कह सकें — जो फास्ट, रैपिड और ब्लिट्ज सभी समय नियंत्रणों में समान रूप से निपुण हो, रणनीतिक रूप से तेज और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हो।”

इस टूर्नामेंट में “फास्ट क्लासिकल” फॉर्मेट है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 45 मिनट का समय और प्रत्येक चाल पर 30 सेकंड की वृद्धि दी जाएगी। यह फॉर्मेट क्लासिकल रेटिंग के अंतर्गत गिना जाएगा।

विभिन्न शहरों में खेले जाने वाले इन टूर्नामेंटों में विजेता को फाइनल इवेंट में ताज पहनाया जाएगा, जो आधिकारिक फीडे विश्व संयुक्त चैम्पियन होगा।