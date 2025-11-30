स्पोर्ट्स डेस्क : इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज़ के कौशल, फिटनेस और निरंतरता की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। सक्रिय खिलाड़ियों की बात की जाए तो इस सूची में भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने अब तक 83 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो मौजूदा दौर में किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौती है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 5 सक्रिय खिलाड़ी

1. विराट कोहली – 83 शतक

विराट कोहली का प्रदर्शन सभी फॉर्मेट में अद्भुत रहा है। चाहे टेस्ट हो, वनडे या T20I, कोहली हर जगह समान रूप से चमके हैं। उनकी फिटनेस, शॉट चयन और रनों की भूख उन्हें निरंतर सफलता की तरफ ले जाती है। 83 शतक इस बात का प्रमाण हैं कि वे सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि लगातार खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले बल्लेबाज़ हैं।

2. जो रूट – 58 शतक

दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट हैं, जिन्होंने अब तक 58 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं। रूट की खासियत है उनका तकनीकी रूप से बेहद मजबूत खेल, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। स्लिप-कवर क्षेत्र में उनका शानदार टाइमिंग और स्पिन के खिलाफ बेहतर नियंत्रण उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल करता है।

3. रोहित शर्मा – 50 शतक

तीसरे स्थान पर हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अब तक 50 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं। रोहित अपने बड़े स्कोर और विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं। सफेद गेंद क्रिकेट में उनका दबदबा असाधारण रहा है, खासकर वनडे में जहां उनके नाम तीन दोहरे शतक भी दर्ज हैं।

4. केन विलियमसन – 48 शतक

न्यूज़ीलैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन 48 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। विलियमसन अपनी शांत बल्लेबाज़ी, बेहतरीन टाइमिंग और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता के कारण जाने जाते हैं।

5. स्टीव स्मिथ – 48 शतक

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ भी 48 शतक के साथ इस सूची में विलियमसन के बराबर हैं। स्मिथ की तकनीक अनोखी ज़रूर है, लेकिन उनकी रन-बनाने की आदत कमाल की है। टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत और लंबे समय तक क्रीज़ पर टिके रहने की क्षमता उन्हें श्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल करती है।