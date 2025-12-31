अहमदाबाद: कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। पुडुचेरी के खिलाफ ADSA रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में उन्होंने 124 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग साझेदारी

अग्रवाल ने देवदत्त पड़ीकाल के साथ मिलकर 228 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। पड़ीकाल ने भी 113 रन बनाए और कर्नाटक की पारी को लगभग 38 ओवर तक मजबूत रखा। जयंत यादव ने पड़ीकाल को आउट किया, लेकिन अग्रवाल ने करुण नायर के साथ मिलकर टीम को 250 के पार पहुँचाया। कर्नाटक ने अपनी 50 ओवर की पारी 363/4 पर समाप्त की।

मयंक की निरंतरता और उपलब्धियां

यह अग्रवाल की लिस्ट-A क्रिकेट में 19वीं शतकीय पारी है। उनके हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछले चार लिस्ट-A मैचों में तीन 50+ स्कोर किए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में अग्रवाल ने अब तक 3,581 रन बनाए हैं, औसत 52.66 के साथ, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं।

कुल लिस्ट-A करियर की जानकारी

मयंक अग्रवाल ने लिस्ट-A करियर में 127 मैचों में 5,861 रन बनाए हैं, औसत 48+ और स्ट्राइक रेट लगभग 100 के साथ। उनके नाम 19 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने भारत की ओर से 5 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं।

कर्नाटक के लिए नेतृत्व

इस शानदार प्रदर्शन के साथ मयंक अग्रवाल कर्नाटक की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद और लगातार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं।

