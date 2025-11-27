स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए मेगा ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला हुआ जिसमें 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल रही। इन खिलाड़ियों में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही जिस पर 3.20 करोड़ रुपए की बोली लगी। एमेलिया केर WPL 2026 की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रही जिस पर 3 करोड़ रुपए की बोली लगी। आइए जानते हैं WPL 2025 की सबसे महंगी बिकने वाली प्लेयर्स -

WPL 2026 ऑक्शन में बिकने वाली सबसे महंगी प्लेयर्स

दीप्ति शर्मा – UP वॉरियर्स (RTM) – ₹3.20 करोड़

WPL 2026 की सबसे महंगी खरीद। UPW ने अपने राइट-टू-मैच कार्ड का इस्तेमाल किया, जब दिल्ली कैपिटल्स ने बोली ₹3 करोड़ से ज़्यादा कर दी।

एमेलिया केर – मुंबई इंडियंस – ₹3.00 करोड़

दुनिया के बेस्ट ऑल-राउंडर्स में से एक, केर ऑक्शन की दूसरी सबसे महंगी खरीद बनीं।

शिखा पांडे – यूपी वारियर्स - 2.40 करोड़

शिखा भारत की जानी मानी ऑलराउंडरों में से एक हैं।

सोफी डिवाइन – गुजरात जायंट्स – ₹2.00 करोड़

न्यूज़ीलैंड की अनुभवी ऑल-राउंडर ने काफी दिलचस्पी दिखाई और GG के लिए टॉप-टियर खरीद बनीं।

मेग लैनिंग – UP वॉरियर्स – ₹1.90 करोड़

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कप्तान ऑक्शन की मार्की खरीद में से एक के तौर पर WPL में लौटीं।

श्री चरणी – दिल्ली कैपिटल्स – ₹1.30 करोड़

एक मजबूत इंटरनेशनल साल के बाद, इस उभरती हुई भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर ने एक हाई-वैल्यू डील के साथ अपनी तेज़ी से तरक्की जारी रखी।

चिनेल हेनरी - दिल्ली कैपिटल्स - 1.30 करोड़

वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर है जो दाएं हाथ की मध्यम-तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज है।

फीबी लिचफील्ड – UP वॉरियर्स – ₹1.20 करोड़

दुनिया के सबसे शानदार युवा बैटिंग टैलेंट में से एक, लिचफील्ड एक प्रीमियम विदेशी पिक बन गईं।

आशा सोबाना – UP वॉरियर्स – ₹1.10 करोड़

आशा भारतीय क्रिकेटर हैं जो घरेलु क्रिकेट खेलती हैं। इसी के साथ ही वह RCB के लिए भी खेल चुकी हैं।

लॉरा वोल्वार्ड्ट – दिल्ली कैपिटल्स – ₹1.10 करोड़

साउथ अफ्रीका की स्टार बैटर ने एक और बड़ी WPL डील हासिल की, जिससे DC का टॉप ऑर्डर और मजबूत हुआ।