खेल डेस्क: 34 साल के अनुभवी क्रिकेटर टॉम ब्रूस ने अपने देश न्यूजीलैंड की टीम को अलविदा कह दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, लेकिन अब उन्होंने स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़ने का फैसला किया है। यह फैसला अचानक आया है लेकिन इसके पीछे उनकी पारिवारिक और क्रिकेटिंग वजहें हैं। टॉम अगस्त महीने के अंत में स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

स्कॉटलैंड की टीम में शामिल होंगे टॉम ब्रूस

टॉम ब्रूस स्कॉटलैंड के लिए खेलने जा रहे हैं क्योंकि उनके पिता स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे थे। इसी वजह से टॉम स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलने के पात्र हैं। स्कॉटलैंड की टीम 27 अगस्त से शुरू हो रही क्रिकेट वर्ल्ड लीग-2 के कनाडा चरण में हिस्सा लेगी, जिसमें टॉम भी खेलेंगे। इससे स्कॉटलैंड की टीम को अनुभवी बल्लेबाज मिलने वाला है।

न्यूजीलैंड में टॉम ब्रूस का सफर

टॉम ब्रूस ने 2014 में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलना शुरू किया था। यहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और इसी के कारण 2017 में उन्हें न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टी20 टीम में मौका मिला। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और कुल 279 रन बनाए, जिनमें दो अर्धशतक शामिल थे। उनका सबसे बड़ा स्कोर 59 रन रहा।

टॉम ब्रूस के अपने शब्द

टॉम ने कहा कि उनके परिवार में स्कॉटिश क्रिकेट का गहरा इतिहास रहा है। वह गर्व महसूस करते हैं कि अब वह स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलेंगे। उन्होंने बताया कि पांच साल पहले उन्हें न्यूजीलैंड के लिए खेलने का मौका मिला था, लेकिन अब वह विश्व स्तर पर अपनी क्रिकेटिंग योग्यता दिखाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 में उन्होंने स्कॉटलैंड टीम के साथ कुछ समय बिताया था, जो उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहा।

घरेलू क्रिकेट में भी रहा शानदार प्रदर्शन

टॉम ब्रूस ने 2015-16 के सुपर स्मैश टूर्नामेंट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने 140.25 के स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए थे, जिससे उनकी पहचान बनी। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया था। हाल ही में वह प्रोविडेंस, गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग में भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से खेले थे।

स्कॉटलैंड टीम के कोच की प्रतिक्रिया

स्कॉटलैंड के मुख्य कोच डग वॉटसन ने टॉम ब्रूस के शामिल होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि टॉम न केवल एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं बल्कि उनके पास काफी अनुभव भी है। उनके आने से स्कॉटलैंड की टीम को मजबूती मिलेगी और टीम को फायदा होगा।