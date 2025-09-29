Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। जब भारत 147 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था और शुरुआती चार ओवर में तीन विकेट गिर चुके थे, तब तिलक ने नाबाद 69 रन बनाकर टीम की कमान संभाली और भारत को रोमांचक जीत दिलाई। इस पारी के बाद तिलक पूरे भारत में हीरो बन गए।

आईपीएल से मिली पहचान
तिलक वर्मा को पहली बार आईपीएल में पहचान 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद मिली थी, जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1.70 करोड़ रुपये में खरीदा। 2024 तक टीम ने उन्हें लगातार रिटेन किया। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने तिलक को पांचवां रिटेन खिलाड़ी बनाया और इस बार 8 करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी।

तिलक वर्मा की संपत्ति और कमाई
2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक तिलक वर्मा की कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपये है। उनकी मासिक कमाई 20-25 लाख रुपये के बीच है। यह कमाई उन्हें आईपीएल सैलरी, BCCI मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट से मिलती है। BCCI ने उन्हें 2024-25 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सी ग्रेड में रखा है, जिसमें खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा हर वनडे मैच के लिए 6 लाख और हर टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं।

लग्जरी लाइफस्टाइल
तिलक वर्मा अपनी कमाई से लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके गैराज में मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा में उनका बड़ा बहुमंजिला घर है, जहां उन्होंने कई बार मुंबई इंडियंस के साथियों को डिनर पर बुलाया। फिटनेस और फैशन में रुचि रखने वाले तिलक को फैंस अक्सर हैदराबाद का हीरो कहते हैं।

साधारण शुरुआत से सफलता तक
हैदराबाद के रहने वाले तिलक वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत मुश्किल परिस्थितियों में की थी। कभी उधार की किट से खेलते हुए उन्होंने अपने पिता नम्बूरी नागराजू के समर्थन और मेहनत से आज भारत के लिए हीरो बनकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है।