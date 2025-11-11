Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक तेज धमाके के बाद कोलकाता पुलिस ने 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। दोनों टीमें, जो पहले ही शहर आ चुकी हैं, अपने पूरे स्टे के दौरान कड़ी सुरक्षा में रहेंगी। 

सोमवार शाम को दिल्ली में हुए धमाके में आठ लोगों की जान चली गई और 24 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि धमाके वाली जगह से मिली आठ लाशों में से अब तक सिर्फ दो की पहचान हो पाई है जो पुरुष हैं, जबकि छह की पहचान नहीं हो पाई है। धमाके की वजह की अभी भी जांच चल रही है। 

इस घटना के जवाब में कोलकाता पुलिस ने भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी दोनों टीमों के लिए एक पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाया है, जिसमें स्टेडियम आने-जाने, प्रैक्टिस सेशन और मैच के दिनों को कवर किया गया है। ईडन गार्डन्स के आस-पास खास नाका चेकिंग और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है, और सभी मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। 

कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के मंगलवार को खुद इंतजामों का जायजा लेने के लिए ईडन गार्डन्स जाने की उम्मीद है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है।

टीमों के होटलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशनल डिटेल्स को फाइनल करने और दिल्ली की घटना को देखते हुए अतिरिक्त एहतियाती उपायों पर चर्चा करने के लिए CAB अधिकारियों और सीनियर पुलिस अधिकारियों के बीच एक जॉइंट मीटिंग हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें मंगलवार सुबह से ईडन गार्डन्स में ट्रेनिंग शुरू करने वाली हैं और बढ़े हुए अलर्ट के बीच सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 