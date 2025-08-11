Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी बार-बार चोटों से जूझ रहे हैं जिससे उनके करियर के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। फिटनेस संबंधी चिंताओं के कारण शमी को इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। अब नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि इंग्लैंड जाने वाली टीम के चयन से पहले अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई चयन समिति ने शमी से सलाह भी ली थी। हालांकि तेज गेंदबाज़ खुद अपनी फिटनेस को लेकर आश्वस्त नहीं थे। 

एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, 'सबसे पहले, उन्हें खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर नहीं किया गया। फिटनेस संबंधी समस्या ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वह इंग्लैंड नहीं जा सके।' शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 5 मैचों की सीरीज में भी शामिल नहीं थे, लेकिन फिटनेस को लेकर उनके मन में चल रहे संशय के कारण ही उन्हें इंग्लैंड जाने वाली टीम में जगह नहीं मिली। 

रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने आगे कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे में न खेल पाने के बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी थी। चयनकर्ताओं ने टीम चुनने से पहले उनसे बात भी की थी, लेकिन वह ज्यादा आश्वस्त नहीं दिखे। उनकी तरफ से वह जरूरी आश्वासन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। यह भी जानना जरूरी है कि क्या शमी खुद लंबे प्रारूप में वापसी के इच्छुक हैं।'

शमी चयन की संभावना से पूरी तरह बाहर नहीं हैं, लेकिन उनका भारतीय टीम में भविष्य 28 अगस्त से शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में उनकी फॉर्म और फिटनेस पर निर्भर करता है। शमी के पूर्वी क्षेत्र की टीम का हिस्सा होने की उम्मीद है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा गया, 'हमें यह देखना होगा कि अगर ईस्ट जोन क्वार्टर फाइनल चरण पार कर लेता है और आगे भी प्रगति करता रहता है, तब भी क्या वह खेलेगा। क्या उसका शरीर, उसके घुटने और हैमस्ट्रिंग की चोट को देखते हुए इसकी अनुमति देगा? रणजी मैच में वह एक स्पेल में तीन-चार ओवर फेंकता था और फिर मैदान से बाहर चला जाता था। इसलिए, क्या उसका शरीर कई दिनों तक चलने वाले मैच की कठिनाइयों को झेल पाएगा, यह एक पेचीदा सवाल है।' 