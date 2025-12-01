मुम्बई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने भारतीय टीम की रोमांचक जीत की सराहना तथा विराट कोहली की शतकीय पारी के अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल और गेंदबाज कुलदीप यादव के प्रदर्शन की तारीफ की। मिथुन मन्हास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'विराट की शानदार पारी और रोहित और राहुल के अच्छे सपोर्ट ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

कुलदीप और हर्षित राणा के खास योगदान से भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 1-0 की बढ़त बना ली बीसीसीआई। बहुत बढि़या, ब्लू टीम के खिलाड़यिों ने। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका रविवार को मिली 17 रनों की जीत के साथ भारत ने मौजूदा सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 की बढ़त बना ली।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार साझेदारी ने भारतीय पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के बीच 136 रनों की साझेदारी हुई। केएल (56 गेंदों में 60 रन, दो चौके और एक छक्का) और विराट के बीच 76 रन की साझेदारी और बाद में केएल के लिए जडेजा (20 गेंदों में 32 रन, दो चौके और एक छक्का) के साथ 65 रन की साझेदारी ने भारत को 50 ओवर में 349/8 तक पहुंचाया।

दक्षिण अफ्रीका ने ब्रीट्जके (80 गेंदों में 72 रन, आठ चौके और एक छक्का) और माकर यानसन (39 गेंदों में 80 रन, सात चौके और तीन छक्के) के बीच 97 रन की साझेदारी ने भारत से गेम छीनने का खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन कुलदीप यादव के सही समय पर दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 227/8 हो गया। लेकिन कॉर्बिन बॉश (51 गेंदों में 67 रन, पांच चौके और चार छक्के) ने निचले क्रम के साथ मिलकर लड़ाई को जिंदा रखा, जिससे दक्षिण जीत के करीब पहुंच गया, लेकिन वे 17 रन से चूक गए। हर्षित राणा (3/65) ने भी गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया।