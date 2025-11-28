स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की मेगा नीलामी कई बड़े सरप्राइज लेकर आई। जहां 5 टीमों ने मिलकर कुल 67 खिलाड़ियों पर दांव लगाया, वहीं कई दिग्गज इंटरनेशनल स्टार्स किसी भी फ्रेंचाइज़ी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाईं। इस ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी नाम शामिल रहे। भले ही कई युवा खिलाड़ियों पर भारी बोली लगी, लेकिन कुछ अनुभवी क्रिकेटर उम्मीदों के बावजूद अनसोल्ड रहीं। यहां हम उन 5 प्रमुख स्टार खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें इस बार कोई टीम साइन नहीं कर सकी।

एलिसा हीली – सबसे बड़े नामों में से एक, फिर भी कोई बोली नहीं

ऑस्ट्रेलिया की ओपनर और विकेटकीपर एलिसा हीली महिला क्रिकेट में सबसे बड़े नामों में शामिल हैं।

T20I में 3000+ रन

WBBL में 5 शतक

ICC टूर्नामेंट्स की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक

इसके बावजूद WPL 2026 में उन्हें कोई फ्रेंचाइज़ी साइन नहीं कर पाई। हीली जैसी विस्फोटक बल्लेबाज और अनुभवी खिलाड़ी का अनसोल्ड रहना इस ऑक्शन की सबसे बड़ी खबरों में गिना गया।

तजमीन ब्रिट्स – स्थिर प्रदर्शन के बावजूद अनदेखी

साउथ अफ्रीका की ओपनर तजमीन ब्रिट्स टी20 इंटरनेशनल में काफी भरोसेमंद खिलाड़ी मानी जाती हैं।

1719 रन

32+ की औसत

65 पारियों में 14 अर्धशतक

इसके बावजूद WPL 2026 की नीलामी में कोई टीम उन्हें लेने के लिए आगे नहीं आई। ब्रिट्स की शुरुआत मजबूत करने की क्षमता और उनके अनुभव को नजरअंदाज किया जाना कई क्रिकेट फैंस के लिए हैरानी का सबब रहा।

हीथर नाइट – तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी भी अनसोल्ड

इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट महिला क्रिकेट की सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000+ रन

बल्लेबाजी के साथ उपयोगी गेंदबाजी

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड

इतने बड़े करियर और उपलब्धियों के बावजूद किसी भी फ्रेंचाइज़ी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला नहीं किया। अनुभव, स्थिरता और मैच को संभालने की उनकी क्षमता को अनदेखा करना कई विशेषज्ञों को भी हैरान कर गया।

चमारी अटापट्टू – दिग्गज ऑलराउंडर की अनसोल्ड रहना बड़ा झटका

श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू महिला क्रिकेट की टॉप ऑलराउंडर्स में गिनी जाती हैं।

146 T20I मैच

3 शतक

3458 रन

63 विकेट

अटापट्टू का ऑलराउंड पैकेज, अनुभवी कप्तानी और लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन बताता है कि वह किसी भी टीम के लिए मैच-विनर हो सकती हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, जो WPL 2026 की सबसे चौंकाने वाली बातों में शामिल रहा।

अलाना किंग – ऑस्ट्रेलिया की स्टार लेग स्पिनर को नजरअंदाज

ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर अलाना किंग सीमित ओवरों की सबसे सफल बॉलर्स में गिनी जाती हैं।

27 T20I मैच – 27 विकेट

47 ODI मैच – 72 विकेट

WBBL में 128 विकेट

उनकी विकेट लेने की क्षमता और लगातार अंतरराष्ट्रीय परफॉर्मेंस उन्हें WPL के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाते थे। फिर भी नीलामी में किसी टीम ने उन पर भरोसा नहीं जताया। यह निर्णय विशेष रूप से चौंकाने वाला रहा।

