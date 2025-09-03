स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहला मैच 9 सितम्बर को खेला जाएगा जबकि भारत अपने अभियान की शुरूआत 10 सितम्बर से UAE के खिलाफ खेलेगा। सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की अगुवाही करेंगे और शुभमन गिल को उप-कप्तानी सौंपी गई है। सूर्यकुमार इंजरी के बाद वापसी करेंगे और उनकी फॉम पर सभी की नजर होगी। वह इस टूर्नामेंट में शतक लगाकर एलिट लिस्ट में भी आना चाहेंगे।

एशिया कप में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान

सौरव गांगुली (बनाम बांग्लादेश, 2000)

एमएस धोनी (बनाम हांगकांग, 2008)

विराट कोहली (बनाम बांग्लादेश, 2014)

रोहित शर्मा (बनाम पाकिस्तान, 2018)

भारत का शेड्यूल

बुधवार, 10 सितंबर - भारत बनाम यूएई, दुबई - रात 8:00 बजे

रविवार, 14 सितंबर - भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई - रात 8:00 बजे

शुक्रवार, 19 सितंबर - भारत बनाम ओमान, अबू धाबी - रात 8:00 बजे

टीमें

ग्रुप ए : भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान

ग्रुप बी : श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, हांगकांग

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

रिजर्व : प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल