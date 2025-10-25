स्पोर्ट्स डेस्क: वनडे क्रिकेट की दुनिया में रन बनाने का हुनर कुछ ही खिलाड़ियों के हिस्से आता है। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से लेकर श्रीलंका के कुमार संगकारा और सनाथ जयसूर्या तक, इन बल्लेबाजों ने अपने करियर में अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी अपने प्रदर्शन से इतिहास रचा है।

वनडे के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज:

1. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) – 18,426 रन

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमियों ने हमेशा “क्रिकेट का भगवान” कहा है। सचिन ने अपने करियर में 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए। उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए।

2. विराट कोहली (Virat Kohli) – 14,255 रन

भारत के वर्तमान बल्लेबाज विराट कोहली टॉप 5 में शामिल हैं। उन्होंने अब तक 305 वनडे मैचों में 14,250 रन बनाए हैं। कोहली ने 51 शतक और 75 अर्धशतक जमाए हैं।

3. कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) – 14,234 रन

कुमार संगकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज, वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। संगकारा ने 404 वनडे मैचों में 14234 रन बनाए। उनके नाम 25 शतक और 93 अर्धशतक दर्ज हैं।

4. रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) – 13,704 रन

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग वनडे क्रिकेट के शीर्ष रन बनाने वालों में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 375 वनडे मैचों में 13704 रन बनाए। पॉन्टिंग के नाम 30 शतक और 82 अर्धशतक दर्ज हैं।

5. सनाथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) – 13,430 रन

सनाथ जयसूर्या, श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज, चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 445 वनडे मैचों में 13430 रन बनाए और 28 शतक व 68 अर्धशतक जमाए।

गौर है कि विराट कोहली के करियर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि वे ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ना है।