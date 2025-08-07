स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट के पहले दिन कंधे में गंभीर चोट लग गई। यह चोट तब लगी जब वह एक चौका रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बजाय वह फिसल गए और अपने कंधे के बल जमीन पर गिर गए। वोक्स काफी दर्द में दिख रहे थे और फिजियो के साथ तुरंत मैदान से बाहर चले गए।

बाद में पता चला कि 36 वर्षीय वोक्स का कंधा उखड़ गया और इसलिए वह पूरे मैच से बाहर हो गए है। हालांकि 374 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 357/9 पर सिमट गया, वोक्स ने एक अविश्वसनीय रूप से साहसी निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। इंग्लैंड टीम 6 रन से मैच हार गई। लेकिन वोक्स के इस साहसिक कार्य की भारतीय खिलाड़ियो ने भी प्रशंसा की।

वोक्स ने अब बताया है कि जब वह कंधे के बल गिरे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था और बताया कि बाउंड्री बचाते समय वह आउटफील्ड पर क्यों फिसल गए।

वोक्स ने कहा, 'आउटफील्ड बारिश से गीली थी, लगभग चिकनी, और जैसे ही मैं गेंद को रोकने के लिए गया, मेरा हाथ फिसल गया और मेरे पूरे शरीर का भार मेरे कंधे पर आ गया। मैंने एक पॉप की आवाज सुनी और समझ गया कि मैं मुश्किल में हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'दर्द बहुत तेजी से शुरू हुआ और मेरा हाथ बस लटक रहा था। यह बहुत ही भयानक था और मेरे विचार तेजी से दौड़ रहे थे। 'क्या खेल खत्म हो गया? क्या करियर खत्म हो गया?' यह बहुत ही भयानक स्थिति थी। हमने मेरे जम्पर के साथ इसे एक अस्थायी स्लिंग में डाला और मैदान से बाहर निकल गए।'