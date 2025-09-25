स्पोर्ट्स डेस्क : महिला क्रिकेट की दुनिया में जब अनुभव, जुनून और उपलब्धियों की बात होती है, तो लीसा काइटली का नाम चमकता है। दो बार की विश्व कप विजेता और इंग्लैंड की पहली महिला मुख्य कोच बनने वाली काइटली अब डब्ल्यूपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइज़ी मुंबई इंडियंस से जुड़ गई हैं। उनके आने से टीम को रणनीतिक दृष्टि, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिकेट जगत मान रहा है कि यह साझेदारी मुंबई इंडियंस को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

दो बार की विश्व कप विजेता, अब WPL की डगर पर

काइटली 1997 और 2005 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रहीं। एक सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर उन्होंने बेहतरीन पहचान बनाई और रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में भी अपना जलवा दिखाया। इंग्लैंड की पहली महिला पूर्णकालिक मुख्य कोच बनने का गौरव उन्हें ही हासिल हुआ। हाल ही में उन्होंने "द हंड्रेड" में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को महिला खिताब भी दिलाया।

मुंबई इंडियंस की नई उड़ान

मुंबई इंडियंस महिला टीम पहले ही WPL इतिहास की सबसे कामयाब टीम है—सिर्फ तीन सीज़न में दो खिताब (2023 और 2025) जीत चुकी है। अब लीसा का अनुभव और रणनीतिक सोच इस टीम को और ऊँचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है।

अंबानी और काइटली की प्रतिक्रियाएँ

टीम की मालिक नीता अंबानी ने कहा, “हमें मुंबई इंडियंस परिवार में लीसा काइटली का स्वागत करते हुए बेहद खुशी है। उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से क्रिकेट की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनका आगमन हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत है।”

वहीं काइटली ने भी अपनी उत्सुकता जताई: “मुंबई इंडियंस में शामिल होना सम्मान की बात है। यह टीम WPL में कई मानक स्थापित कर चुकी है और मैं इसे और आगे ले जाने के लिए उत्साहित हूं।”

करियर

9 टेस्ट, 82 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व

इंग्लैंड महिला टीम की पहली पूर्णकालिक मुख्य कोच

डब्ल्यूबीबीएल, द हंड्रेड और डब्ल्यूपीएल में फ्रेंचाइजी कोचिंग का अनुभव

हाल ही में द हंड्रेड 2025 में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को खिताब दिलाया