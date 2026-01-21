स्पोर्ट्स डेस्कः नागपुर में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी-20 इंटरनेशनल मैच के दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान गेंदबाजी करते समय भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए, जिससे टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है।

16वें ओवर में लगी चोट

अक्षर पटेल को यह चोट न्यूजीलैंड की पारी के 16वें ओवर में लगी। वह इस ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और शुरुआती दो गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए थे। इसके बाद तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने लेग स्टंप के बाहर हटकर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद सीधे गेंदबाज के ऊपर से गई। अक्षर पटेल ने गेंद रोकने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद उनकी उंगली पर जोर से लगी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई।

उंगली से बहने लगा खून, दर्द में दिखे अक्षर

गेंद लगते ही अक्षर पटेल दर्द से कराहते नजर आए। कैमरों में साफ दिखा कि उन्हें काफी तेज चोट लगी है। तुरंत ही टीम के फिजियो मैदान पर आए, जहां देखा गया कि अक्षर की उंगली से काफी खून निकल रहा है। हालात को देखते हुए अक्षर पटेल को इलाज के लिए मैदान से बाहर ले जाया गया।

ओवर पूरा कराने के लिए बदली गेंदबाजी

अक्षर के मैदान छोड़ने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को गेंद थमाई, जिसके बाद 16वां ओवर पूरा किया गया।

T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका

अक्षर पटेल की इस चोट ने टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड पहले ही घोषित हो चुका है और उसमें अक्षर पटेल का नाम शामिल है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अक्षर की चोट कितनी गंभीर है, वह कितने समय में पूरी तरह फिट हो पाते हैं और क्या वह वर्ल्ड कप से पहले वापसी कर पाएंगे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और इसमें अब तीन हफ्ते से भी कम का समय बचा है।