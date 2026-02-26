Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने-सामने होंगे। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने कहा कि टीम ने भारत के खिलाफ पूरा होमवर्क कर लिया है और मैचअप्स को भी अच्छे से समझा है।

रयान बर्ल का बयान

'हमने अपना होमवर्क किया है। भारत की पावरप्ले में अच्छी बल्लेबाजी है, अगर विकेट न गिरे तो उनके पास पूरे ओवर में जोश दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। हमारी टीम में कई विकल्प हैं – लेफ्ट-आर्म सीमर, राइट-आर्म सीमर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट-आर्म ऑफ स्पिनर। हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयारी है,' बर्ल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा नए गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत करेंगे और भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को गेंदबाजी करेंगे। पिछले मैचों में शर्मा दो बार ऑफ-स्पिनर के हाथों बिना रन बनाये आउट हुए हैं, वहीं किशन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम के सामने चार गेंदों में आउट हुए थे।

पहली हार के बाद क्या होगा अगला कदम?

भारत को सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रन की हार मिली थी, वहीं जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 रन की शिकस्त झेलनी पड़ी। बर्ल ने कहा कि हार से सीखना जरूरी है और टीम अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

'सच कहूं तो हम हार से कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। पहले हमारी टीम ने बुरी तरह से नहीं खेला था। भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खराब गेम खेला था। हम दोनों की नजरें वापसी पर हैं और बेहतर जगह क्या होगी इसके लिए कल का मुकाबला,' बर्ल ने कहा।

रयान बर्ल का टूर्नामेंट प्रदर्शन

बर्ल का टूर्नामेंट अब तक उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शून्य रन बनाए, श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंदों में 23 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 गेंदों में 35 रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक-एक विकेट लिया।