एडिलेड : पिच पर गलती से भारी रोलर द्वारा एक क्रिकेट गेंद रोल हो जाने से हुए गड्ढे के चलते एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच WBBL मुकाबला रद्द करना पड़ गया। WBBL नियमों के अनुसार पारी ब्रेक के दौरान पिच को हेवी रोलर से रोल किया जा रहा था कि तभी पास के फील्डिंग वॉर्म अप से गेंद पिच पर लुढ़क गई और रोलर से गेंद भी पिच पर रोल हो गई।

रोलर भारी था इसलिए गेंद पिच पर धंस गई और बीच पिच पर गेंद के आकार जितना गड्ढा हो गया। स्ट्राइकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए इसका कारण बताया कि आखिर क्यों पिच पर गड्ढा होने के बाद मैच को रद्द किया गया। बयान में कहा गया, 'परिणामस्वरूप पिच की परिस्थितियां बदल गईं।

मैच रेफरी और अंपायर्स के बीच चर्चा के बाद यह माना गया कि हरिकेन्स की बल्लेबाजी के लिए पिच की परिस्थितियां स्ट्राइकर्स द्वारा की गई बल्लेबाजी के मुकाबले एकदम अलग हो गई थीं और ऐसे में उनसे (हरिकेन्स से) ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी की उम्मीद करना अनुचित था। मैच अधिकारियों ने दोनों कप्तानों से विचार विमर्श किया और दोनों टीमों के कप्तानों ने इस पर सहमति प्रदान की।'

हरिकेन्स अपने 9 में से सात मैच जीत कर पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और स्ट्राइकर्स ने उन्हें 168 रनों का लक्ष्य दिया था। मैच के रद्द होने के चलते स्ट्राइकर्स के लिए फाइनल की राह कठिन हो गई क्योंकि यह इस सीजन उनका तीसरा ऐसा मुकाबला था जो बेनतीजा रहा। स्ट्राइकर्स का अब एक मुकाबला शेष है और वह 9 अंकों के साथ इस समय अंक तालिका में छठे स्थान पर मौजूद हैं। उनका अंतिम मुकाबला सिडनी सिक्सर्स के साथ है।