लंदन : इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने काउंटी निदेशकों और पेशेवर खेल समिति से मिली प्रतिक्रिया के बाद, 2026 सीजन से काउंटी चैंपियनशिप में कूकाबुरा गेंदों के इस्तेमाल को समाप्त करने का फैसला किया है।

काउंटी क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए तीन साल पहले शुरू किया गया यह परीक्षण, अधिकांश मैचों में बिना किसी घटना के होने के कारण असफल माना गया है। इस सीजन में सरे और डरहम के बीच ओवल में खेला गया मैच, जहां मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 820 रन बनाकर पारी घोषित की, इसका एक उदाहरण है।

कूकाबुरा गेंद का इस्तेमाल पहली बार 2023 सीजन में दो राउंड के मैचों के लिए किया गया था, जिसे 2024 और 2025 में चार-चार राउंड तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, अक्टूबर में हुई चर्चा के दौरान सभी 18 प्रथम श्रेणी काउंटियों के क्रिकेट निदेशकों द्वारा इस प्रयोग को बंद करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद ECB की पेशेवर खेल समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में औपचारिक रूप से इस निर्णय की पुष्टि कर दी। परिणामस्वरूप, 2026 काउंटी चैंपियनशिप के सभी 14 राउंड एक बार फिर मशीन से बनी कूकाबुरा के बजाय पारंपरिक हाथ से सिली हुई ड्यूक्स गेंद से ही खेले जाएंगे।