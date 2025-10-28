नई दिल्ली : अबू धाबी टी10 18 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर, 2025 तक चलेगा। इस तेज-तररर क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग दो हफ़्ते तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें खेल के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल होंगे। सीजन के शुरुआती मैच में क्वेटा क्वालीफायर का सामना नॉर्दर्न वॉरियर्स से होगा, जिसके बाद गत विजेता डेक्कन ग्लेडिएटर्स और दिल्ली बुल्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला होगा।

यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जहां प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम से भिड़ेगी। ग्रुप मैचों के बाद, अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। प्लेऑफ चरण 29 नवंबर, 2025 को क्वालिफायर 1 के साथ शुरू होगा, जिसमें लीग चरण की शीर्ष दो टीमें हिस्सा लेंगी। इस मैच का विजेता फाइनल के लिए जगह बनाएगा, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। उसी दिन, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर में भिड़ेंगी।

इस मैच का विजेता क्वालिफायर 2 में जाएगा जबकि हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। क्वालिफायर 2, जो 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित है, में क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगी और क्वालिफायर 1 के विजेता के साथ फाइनल में शामिल होगी। फाइनल मैच भी उसी दिन बाद में खेला जाएगा, जिससे इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का समापन हो जाएगा। फाइनल के बाद, प्रशंसकों के लिए एक भव्य समापन समारोह होगा, जिसमें चैंपियन और अबू धाबी टी10 के रोमांचक क्रिकेट तमाशे का जश्न मनाया जाएगा।