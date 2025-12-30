मेलबर्न: क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज सिर डोनाल्ड ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप अगले महीने नीलामी के लिए उपलब्ध होगी। ब्रैडमैन की यह प्रतिष्ठित “बैगी ग्रीन” कैप लायड्स ऑक्शन्स में नीलाम की जाएगी, जिसकी बोली $1 से शुरू होकर 26 जनवरी, 2026 को बंद होगी।

इतिहास से जुड़ी अनमोल कैप

ब्रैडमैन ने अपनी इस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप को एक साथी टेस्ट खिलाड़ी को गिफ्ट किया था, और इसके बाद यह 70 वर्षों से परिवार के पास सुरक्षित रही। इस कैप को कभी नीलामी के लिए नहीं रखा गया और न ही इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।

ली हेम्स, लायड्स ऑक्शन्स से, ने कहा, 'यह क्रिकेट इतिहास का एक असली टुकड़ा है जिसे सिर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट किया। 75 वर्षों से परिवार के पास इसके होने और 'द डॉन' से सीधे जुड़ाव इसे नीलामी में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण ब्रैडमैन-सम्बंधित वस्तुओं में से एक बनाता है।'

नीलामी में होगी अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी

इस कैप में निजी कलेक्टर्स, म्यूजियम, संस्थान और क्रिकेट प्रेमियों की अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी देखने को मिलेगी। ब्रैडमैन ने यह कैप 1947/48 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई भारतीय टीम के खिलाफ पहनी थी, जिसमें उन्होंने छह पारियों में 715 रन बनाए थे।

पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न की कैप अब तक की रिकॉर्ड कीमत में नीलाम हुई थी। वॉर्न की कैप 2019-20 के ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग के लिए फंड जुटाने के लिए $1,007,500 में कमोनवेल्थ बैंक को बेची गई थी।

ब्रैडमैन का क्रिकेट करियर

जन्म: 27 अगस्त 1908, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया

निधन: 25 फरवरी 2001, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया (92 वर्ष)

टेस्ट करियर: 52 टेस्ट, 80 पारियां, 6996 रन, एवरेज 99.94, 29 शतक और 13 अर्धशतक

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट: 234 मैच, 338 पारियां, 28067 रन, एवरेज 95.14, 117 शतक और 69 अर्धशतक। ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए नवंबर 1928 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिसबेन टेस्ट से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था।