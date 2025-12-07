स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने भारत के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में मिली 9 विकेट की शर्मनाक हार का ठीकरा अपनी बल्लेबाज़ी पर फोड़ा। विजाग में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी, दोनों विभागों में एकतरफा दबदबा दिखाया और सीरीज पर 2-1 से कब्ज़ा कर लिया। बावुमा ने साफ कहा कि उनकी टीम बड़े मैच में रन बनाकर दबाव बनाने में नाकाम रही।

बावुमा का बड़ा बयान – ‘रन कम थे, विकेट बचाकर नहीं खेल पाए’

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में बावुमा ने टीम की बल्लेबाज़ी पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि वे सीरीज़ का फाइनल और रोमांचक बनाना चाहते थे, लेकिन खराब बैटिंग ने मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें पीछे धकेल दिया।

बावुमा बोले: “हम मैच को रोमांचक बनाना चाहते थे, पर हमारे पास रन ही कम थे। हमें विकेट बचाकर खेलना चाहिए था। रोशनी में बल्लेबाज़ी आसान हो जाती है, इसलिए 270 का स्कोर काफी नहीं था। भारत के बल्लेबाज़ों ने हमें बिल्कुल दबाव में नहीं आने दिया।” उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शुरुआती 10 ओवर में गेंदबाज़ी अच्छी रही, लेकिन कम लक्ष्य की वजह से भारतीय बल्लेबाज़ों पर कोई दबाव नहीं रह गया।

QDK ने शतक लगाया, पर बाकी सब असफल रहे – कप्तान की बेबाकी

बावुमा के अनुसार टीम को 50 ओवर में कभी ऑलआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन के चलते वे लगातार विकेट गंवाते रहे। उन्होंने कहा: “क्विंटन डिकॉक ने शानदार शतक लगाया, कुछ बल्लेबाज़ अच्छी शुरुआत लेकर भी टिक नहीं पाए। मैं खुद भी सेट होकर चूक गया। हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी थी।”

बावुमा ने यह भी जोड़ा कि टीम युवा है और सीखते हुए आगे बढ़ रही है। “अगर 10 बॉक्स हैं, तो हमने 6-7 टिक किए हैं।”

SA की फीकी बल्लेबाज़ी – डिकॉक के बाद धड़ाधड़ गिरे विकेट

विजाग में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत खराब की। पहले ओवर में रयान रिकेलटन आउट, इसके बाद डिकॉक (100+) और बावुमा (46) ने टीम को संभाला। बावुमा के आउट होते ही टीम ढह गई। ब्रेट्ज़के, मार्कराम, ब्रेविस सभी फ्लॉप रहे। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर 8 विकेट निकालकर SA को 270 पर समेट दिया।

भारत की जवाबी पारी – जायसवाल-रोहित-कोहली का शो

271 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत धमाकेदार रही। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की 155 रन की साझेदारी, रोहित 75 रन पर आउट। जायसवाल ने लगाया करियर का पहला ODI शतक। विराट कोहली ने सिर्फ 45 गेंदों में 65 रन ठोककर चेज़ को आसान बना दिया। भारत ने लक्ष्य 61 गेंद पहले हासिल कर 9 विकेट से मैच व सीरीज दोनों अपने नाम किए।