स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली। यह भारत में प्रोटियाज़ की 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत भी रही। इस जीत के साथ ही कप्तान तेम्बा बावुमा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज़ कप्तान बन गए जिन्होंने लगातार 10 जीत दर्ज कीं।

बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका अब तक 11 टेस्ट खेल चुका है, जिसमें 10 जीते हैं और 1 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा है। उनकी कप्तानी में बड़ी मजबूती के साथ खेल रही यह टीम अब लंबे फॉर्मेट में एक खतरनाक ताकत बन चुकी है।

ICC ट्रॉफी जीतने के बाद बढ़ा आत्मविश्वास

इस साल की शुरुआत में बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC फाइनल जीता था। दो दशक बाद टीम ने ICC ट्रॉफी जीती और उसी लय को उन्होंने भारत के खिलाफ भी बरकरार रखा। मौजूदा फॉर्म देखकर साफ है कि प्रोटियाज़ भारत को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज़ हराने का दम रखते हैं।

बावुमा का अनोखा रिकॉर्ड

कोलकाता टेस्ट की जीत ने बावुमा को एक बड़ा मुकाम दिया- बिना कोई मैच हारे 10 टेस्ट जीतने वाले इतिहास के सबसे तेज़ कप्तान। उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका केवल एक मैच नहीं जीत पाया था, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में बारिश के चलते रद्द हुआ था।

भारत की शर्मनाक हार

124 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम तीसरे दिन सिर्फ 93 रन पर सिमट गई। स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारतीय बल्लेबाज़ बेबस नज़र आए। साइमन हार्मर ने मैच में 8 विकेट झटके और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने। भारतीय बल्लेबाज़ों को उनकी स्पिन पढ़ने में भारी मुश्किलें आई।

WTC पॉइंट्स टेबल में उठा-पटक

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत से WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ- SA दूसरे स्थान पर पहुंच गया, PCT: 66.67%. भारत चौथे स्थान पर खिसक गया, PCT: 54.17%.

सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत बराबरी के इरादे से उतरेगा।