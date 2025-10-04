स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए टीम चयन बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में रोहित शर्मा के वनडे कप्तान और खिलाड़ी के रूप में भविष्य पर प्रमुख चर्चा होगी। रोहित पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। क्रिकबज के अनुसार, चयन समिति रोहित के साथ व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर बातचीत की योजना बना रही है।

2027 विश्व कप में 40 के हो जाएगें रोहित

38 वर्षीय रोहित शर्मा 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप तक 40 वर्ष के हो जाएंगे। बीसीसीआई उनकी उम्र को एक अहम कारक मान रहा है और यह देखना बाकी है कि वह कप्तान या खिलाड़ी के रूप में टीम की योजनाओं में रहेंगे या नहीं। हाल ही में रोहित ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास किया है।

चैंपियंस ट्रॉफी विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी प्राथमिकता

2025 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को वनडे सीरीज के लिए चुने जाने की उम्मीद है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके साथ ही, श्रेयस अय्यर के 50 ओवर की टीम में अपनी जगह बरकरार रखने की संभावना है। हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि क्या अय्यर टी20आई टीम में वापसी कर पाएंगे। चयनकर्ता द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए 15 से अधिक खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, जिससे अय्यर और यशस्वी जायसवाल के लिए जगह बन सकती है। दोनों खिलाड़ी एशिया कप 2025 की टीम में जगह नहीं बना पाए थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का शेड्यूल

टीम इंडिया (Team India) इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम अपनी यात्रा की शुरुआत 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज से करेगी। पहला वनडे मुकाबला पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा तथा आखिरी वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसके बाद टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी।