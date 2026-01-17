स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और इंदौर में होने वाला तीसरा व निर्णायक मुकाबला टीम इंडिया के लिए ‘करो या मरो’ जैसा है। लेकिन इस अहम मैच से पहले चर्चा सिर्फ रन और विकेट की नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा की भी हो रही है। इंदौर में हाल ही में सामने आए दूषित पानी संकट के चलते भारतीय टीम कोई भी चूक नहीं करना चाहती।

शुभमन गिल ने लगवाया खास वॉटर प्यूरिफायर

टीम इंडिया इंदौर के एक फाइव-स्टार होटल में ठहरी हुई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि कप्तान शुभमन गिल अपने साथ करीब 3 लाख रुपये कीमत का विशेष वॉटर प्यूरिफिकेशन मशीन लेकर आए हैं। यह मशीन इतनी एडवांस है कि यह RO से शुद्ध किए गए और पैकेज्ड बोतलबंद पानी को भी दोबारा फिल्टर कर सकती है। बताया जा रहा है कि गिल ने इस मशीन को अपने निजी होटल रूम में इंस्टॉल करवाया है।

BCCI और टीम मैनेजमेंट ने साधी चुप्पी

हालांकि, टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह कदम सीधे तौर पर इंदौर में हाल ही में हुई मौतों से जुड़ा है या फिर यह खिलाड़ियों की नियमित व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।

होटल में व्यवस्था के बावजूद अतिरिक्त सतर्कता

फाइव-स्टार होटल और होलकर स्टेडियम में पहले से ही सुरक्षित पीने के पानी के लिए RO सिस्टम और पैकेज्ड बोतलों की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर अपनाने का फैसला किया है।

विराट कोहली की हेल्थ को लेकर सख्ती पहले से मशहूर

टीम इंडिया में सेहत और फिटनेस को लेकर सख्ती कोई नई बात नहीं है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी डाइट और हाइड्रेशन को लेकर बेहद अनुशासित माने जाते हैं। कोहली अक्सर फ्रांस से इम्पोर्ट किया गया Evian Natural Spring Water पीते हैं और पानी की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते।

इंदौर जल संकट: अब तक 23 मौतें, कई मरीज ICU में

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली त्रासदी अब तक 23 लोगों की जान ले चुकी है। सरकार ने हाईकोर्ट में 15 मौतों को स्वीकार किया है, जबकि 21 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। फिलहाल ICU में भर्ती 6 मरीजों में से एक को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जबकि तीन मरीज अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।

आस्था का सहारा भी ले रही टीम इंडिया

मैच से पहले टीम इंडिया ने आस्था का सहारा भी लिया। हेड कोच गौतम गंभीर ने अगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में हवन और वैदिक अनुष्ठान में भाग लिया। वहीं, विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया और करीब दो घंटे नंदी हॉल में बिताए। इसके अलावा केएल राहुल ने भी महाकाल मंदिर में दर्शन किए।

