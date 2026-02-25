स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में 76 रन की करारी हार के बाद टीम इंडिया की रणनीति और प्लेइंग इलेवन पर सवाल उठने लगे हैं। अब भारत ‘करो या मरो’ की स्थिति में पहुंच चुका है, जहां बचे हुए दोनों मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं है। ऐसे में पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज़ पार्थिव पटेल ने बड़े बदलाव की वकालत की है।

बल्लेबाज़ी की कमजोर कड़ी बनी चिंता

भारत की हार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं:

Abhishek Sharma का खराब फॉर्म

Tilak Varma का लय में न आ पाना

ओपनिंग जोड़ी में तालमेल की कमी

धीमी गेंदों के खिलाफ स्पष्ट कमजोरी

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी 76 रन की जीत में स्लोअर गेंदों और वैरिएशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय बल्लेबाज़ असहज दिखे।

अक्षर पटेल की वापसी की मांग

पार्थिव पटेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले Axar Patel को फिर से टीम में शामिल करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, 'मैं अक्षर पटेल को टीम में वापस देखना चाहूंगा। उन्होंने पहले अहम पारियां खेली हैं। मैच-अप अहम होते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अक्षर को प्लेइंग इलेवन में लाऊंगा।' वॉशिंगटन सुंदर को शामिल करने और अक्षर व कुलदीप यादव को बाहर करने के फैसले ने पहले ही बहस को जन्म दिया है।

नंबर 3 पर संजू सैमसन?

पटेल ने यह भी सुझाव दिया कि यदि टीम बदलाव करती है तो Sanju Samson को मौका मिल सकता है। 'संजू सैमसन शानदार फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज़ को लाने से संतुलन मिल सकता है। अगर संजू खेलते हैं तो उन्हें नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करनी चाहिए,' उन्होंने कहा। उन्होंने आगे जोड़ा, 'अगर संजू नहीं खेलते, तो कप्तान Suryakumar Yadav को नंबर तीन पर आना चाहिए।'

क्या तिलक वर्मा पर गिरेगी गाज?

तिलक वर्मा की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें बाहर किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ऑफ-स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जिससे टीम संयोजन पर असर पड़ा है। चेन्नई की पिच को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट बदलाव पर विचार कर सकता है।

करो या मरो की राह

भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से है। इस मैच में जीत अनिवार्य है। टीम संयोजन, बल्लेबाज़ी क्रम और रणनीति में स्पष्टता ही भारत के सेमीफाइनल भविष्य का फैसला करेगी। अगर बदलाव हुआ, तो क्या नंबर 3 पर नया चेहरा दिखेगा? या फिर कप्तान खुद जिम्मेदारी संभालेंगे — यही आने वाले मुकाबले में तय होगा।