बेंगलुरु : भारत ए के तनुश कोटियान ने कहा कि मुंबई के अनुभवी बल्लेबाजों जैसे अजिंक्य रहाणे को नेट्स पर गेंदबाजी करने से उनके ऑफ-स्पिन कौशल को निखारने में मदद मिली। रहाणे स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। कोटियान ने चार विकेट लिए जिससे भारत ए ने बृहस्पतिवार को पहले चार दिवसीय मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ए का स्कोर 9 विकेट पर 299 रन कर दिया। 

कोटियान ने दिन के खेल के बाद कहा, ‘मुंबई रणजी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेल चुके हैं और वे स्पिन के खिलाफ किसी भी टीम में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे मुझे मदद मिलती है। ऑफ-स्पिनर को खेलने में जिस क्षेत्र में कठिनाई होगी, वे हमें उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। इससे हमें रणनीति बनाने और क्षेत्ररक्षकों को सजाने में मदद मिलती है।' कोटियान ने कहा, ‘हमारे पास अजिंक्य रहाणे हैं जो हमारे पिछले कप्तान थे। शार्दुल ठाकुर हैं जो नए कप्तान हैं। इसलिए, ये सीनियर खिलाड़ी मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में हमारी बहुत मदद करते हैं।' 

कोटियान ने बताया कि उन्होंने मुंबई के नेट्स पर मिले अनुभव का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका ए के बल्लेबाजों के खिलाफ किया। उन्होंने कहा, ‘जब हमने (स्पिनरों ने) गेंदबाजी शुरू की तो गेंद उतनी स्पिन नहीं कर रही थी। पिच पर थोड़ी नमी थी। इसलिए हमने थोड़ा आक्रमण करना शुरू किया। लंच के बाद हमारी योजना स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करने की थी ताकि हम उन्हें जितना हो सके उतना कसी गेंदबाजी सकें।' 