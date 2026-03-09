स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 86,000 से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए खिताब का सफल बचाव किया।

संजू सैमसन की शानदार पारी

फाइनल मुकाबले के सबसे बड़े हीरो संजू सैमसन रहे। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 89 रन की शानदार पारी खेली और भारत की पारी को मजबूती दी। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो न्यूजीलैंड के लिए काफी बड़ा साबित हुआ।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टूटा हार का सिलसिला

इस फाइनल से पहले भारत टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मुकाबले खेल चुका था और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने इस रिकॉर्ड को बदल दिया और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया।

लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम

भारत ने इससे पहले 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। 2026 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में एक बार फिर ट्रॉफी जीतकर भारत टी20 वर्ल्ड कप को लगातार दो बार जीतने वाली पहली टीम बन गया।

फाइनल में बना रिकॉर्ड स्कोर

फाइनल में भारत की बल्लेबाजी ने रिकॉर्ड बुक में नया इतिहास लिख दिया। 255 रन का स्कोर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़े स्कोरों में से एक है। भारत के बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया।

मेजबान बनकर भी जीता वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 से हो रहा है, लेकिन इससे पहले कोई भी मेजबान देश यह ट्रॉफी नहीं जीत पाया था। भारत ने 2026 में इस रिकॉर्ड को भी बदल दिया और मेजबान रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया।

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम बना भारत

इस जीत के साथ ही भारत टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम बन गया। 2007 से अब तक खेले गए नौ संस्करणों में भारत ने तीन बार (2007, 2024 और 2026) खिताब जीता है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने दो-दो बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है।