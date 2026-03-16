स्पोर्ट्स डेस्क : Ish Sodhi को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज से बाहर होना पड़ा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पुष्टि की कि अनुभवी लेग स्पिनर को अंगूठे में चोट लगने के कारण पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। सोधी को यह चोट बे ओवल में नेट सेशन के दौरान लगी थी। यह घटना दूसरे टी20 मुकाबले से पहले शनिवार को हुई थी।

स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि

मेडिकल स्कैन में उनके अंगूठे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार इस चोट को ठीक होने में कम से कम चार सप्ताह का समय लगेगा। इस वजह से सोधी अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

कोच ने जताई निराशा

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच Rob Walter ने इस चोट को टीम के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि सोधी न्यूजीलैंड के लिए खेलने को लेकर बेहद जुनूनी खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप के बाद घरेलू मैदान पर खेलने को लेकर काफी उत्साहित थे। कोच के मुताबिक टी20 क्रिकेट में उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम है और उनकी कमी पूरी सीरीज में महसूस की जाएगी।

टीम में शामिल हुए लॉकie फर्ग्यूसन

न्यूजीलैंड टीम ने दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज Lockie Ferguson को टीम में शामिल किया है।हालांकि दूसरे मुकाबले के लिए किसी अन्य खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में नहीं जोड़ा गया है।टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि फर्ग्यूसन के अलावा कप्तान Mitchell Santner और Cole McConchie जैसे खिलाड़ी गेंदबाजी विभाग में संतुलन बनाए रखेंगे।

दूसरे टी20 मैच पर नजरें

सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 17 मार्च को हैमिल्टन के Seddon Park में खेला जाएगा। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका पांच मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है, ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका का दबदबा

पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 91 रन पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड की ओर से James Neesham ने 21 गेंदों पर 26 रन बनाकर सबसे ज्यादा योगदान दिया। वहीं कप्तान मिशेल सैंटनर और कोल मैककॉनची ने 15-15 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से 19 वर्षीय डेब्यूटेंट Nqobani Mokoena ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। इसके अलावा Gerald Coetzee, Ottneil Baartman और कप्तान Keshav Maharaj ने भी अहम विकेट चटकाए।

दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य

92 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज Connor Esterhuizen ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए और टीम को 16.4 ओवर में सात विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

