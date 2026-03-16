स्पोर्ट्स डेस्क : Virat Kohli इस समय आगामी Indian Premier League 2026 की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी टीम Royal Challengers Bengaluru इस सीजन का पहला मुकाबला 28 मार्च को Sunrisers Hyderabad के खिलाफ खेलेगी। यह मैच बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में खेला जाएगा, जहां RCB अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी।

विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल-टाइम XI

नए सीजन से पहले कोहली ने एक वीडियो में RCB की ऑल-टाइम प्लेइंग XI चुनी। यह वीडियो टीम के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट पर शेयर किया गया। इस टीम में कोहली ने उन खिलाड़ियों को जगह दी है जिन्होंने अलग-अलग दौर में RCB के लिए शानदार प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि टीम में कई दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने 2010 के दशक में फ्रेंचाइज़ी के लिए कई मैच जिताए।

ओपनिंग में क्रिस गेल और विराट कोहली

कोहली ने अपनी ऑल-टाइम टीम में खुद को ओपनिंग के लिए चुना और उनके साथ विस्फोटक बल्लेबाज Chris Gayle को रखा। तीसरे नंबर पर उन्होंने RCB के दिग्गज बल्लेबाज AB de Villiers को जगह दी। यह तिकड़ी RCB के लिए कई सालों तक सबसे खतरनाक बल्लेबाजी संयोजन रही, हालांकि तीनों साथ मिलकर कभी IPL ट्रॉफी नहीं जीत सके।

मिडिल ऑर्डर में राहुल, पाटीदार और कार्तिक

कोहली की इस टीम में चौथे नंबर पर KL Rahul को जगह मिली। राहुल ने अपने शुरुआती IPL सीजन में RCB के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। पांचवें नंबर पर मौजूदा कप्तान Rajat Patidar को रखा गया, जिन्होंने 2025 में टीम को पहला IPL खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। छठे नंबर पर अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज Dinesh Karthik को शामिल किया गया।

गेंदबाजी में दिग्गज खिलाड़ियों को मौका

कोहली ने अपनी ऑल-टाइम टीम की गेंदबाजी लाइनअप में कई दिग्गज गेंदबाजों को जगह दी। इसमें Harshal Patel, Anil Kumble, Mitchell Starc और Dale Steyn जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं स्पिन विभाग में RCB के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक Yuzvendra Chahal को भी टीम में जगह दी गई।

विराट कोहली की ऑल-टाइम RCB 11

कोहली की चुनी हुई ऑल-टाइम टीम इस प्रकार है: क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, अनिल कुंबले, मिशेल स्टार्क, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल।