नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल ने तीन मैचों की ODI सीरीज में बांग्लादेश से मिली हार के बाद राष्ट्रीय टीम की कड़ी आलोचना की। शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम रविवार को ढाका में खेले गए निर्णायक मैच में 11 रनों से हारने के बाद सीरीज 2-1 से गंवा बैठी। पाकिस्तान इस सीरीज में बाबर आजम और फखर जमान जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना उतरा था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया था। बाद में पता चला कि ये दोनों खिलाड़ी ICC पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान लगी चोटों से जूझ रहे थे। हालांकि अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाने में नाकाम रही और अहम पलों में दबाव को संभाल नहीं पाई।

इस नतीजे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा हालत पर गहरी चिंता जताई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के भीतर जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाए। अकमल ने 'गेम प्लान' शो में कहा, 'भगवान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचिए। जरा देखिए कि हम किस हद तक गिर गए हैं। नीदरलैंड्स भी शायद यही सोच रहा होगा कि अगर उसे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने का मौका मिले, तो वह भी टेस्ट दर्जा हासिल कर सकता है क्योंकि वह भी हमें हरा सकता है। आपने अपने क्रिकेट का मजाक बनाकर रख दिया है। आप लोगों को तो बस कोई परवाह ही नहीं है।'

अकमल ने निर्णायक मुकाबले के दौरान टीम के रणनीतिक फैसलों की भी आलोचना करते हुए कहा, 'आप मैच हार गए। आप ये किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं? पिच तो अच्छी थी। आपने पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों किया? आपने बल्लेबाजी क्यों नहीं की? वे तो 350 रन बना सकते थे। आखिर में लिटन दास की बल्लेबाजी धीमी रही, जिसकी वजह से बांग्लादेश 290 रनों पर ही सिमट गया। यह सीरीज का निर्णायक मैच था। जब आप छोटी टीमों के खिलाफ ही सीरीज नहीं जीत पा रहे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या आप ICC ट्रॉफी चुराकर लाना चाहते हैं?'

पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज तक ही सीमित नहीं रही हैं। टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में भी निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, जहां वह सेमी-फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में भारत से हार गई और बाद में सुपर 8 स्टेज में उसे इंग्लैंड के हाथों भी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ उनका सुपर 8 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले से पहले भी पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक 'गणितीय' मौक़ा था; इस मैच में सेमी-फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम 65 रनों से जीत हासिल करना जरूरी था। हालाँकि पाकिस्तान ने यह मैच 5 रनों से जीत लिया, लेकिन जीत का यह अंतर उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफी साबित नहीं हुआ।

टूर्नामेंट से बाहर होने के साथ ही यह लगातार चौथा ICC टूर्नामेंट बन गया जिसमें पाकिस्तान सेमी-फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा। इस असफलता ने टीम के प्रदर्शन और उसके भविष्य की दिशा को लेकर चल रही आलोचनाओं और सवालों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है।