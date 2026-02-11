स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर जारी विवाद ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। 15 फरवरी को होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले पाकिस्तान ने बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस बयान ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच क्रिकेट और राजनीति के रिश्ते पर बहस छेड़ दी है।

बहिष्कार से यू-टर्न तक का घटनाक्रम

भारत और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप A में रखा गया है। दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला निर्धारित है। हालांकि मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करने का संकेत दिया था। इस फैसले को कुछ पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों का समर्थन भी मिला। माना जा रहा था कि इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर दबाव बनेगा। लेकिन स्थिति उलट गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव और टूर्नामेंट की संरचना को देखते हुए पाकिस्तान को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा और अंततः मैच खेलने की सहमति देनी पड़ी।

शाहिद अफरीदी का बयान बना चर्चा का विषय

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पाकिस्तानी टीवी शो में उन्होंने भारत को लेकर विवादित टिप्पणी की। उनके शब्दों से यह भी संकेत मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बढ़ते दबाव और फैसले में बदलाव से वह निराश नजर आए। पाकिस्तानी टीवी चैनल समा पर शाहिद अफरीदी ने कहा, 'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं। 2 बेच रहे हैं और 2 चला रहे हैं। अगर नीचे काम करने वालों को इन्हीं चारों को खुश करना है तो ऐसे चीजें चलती नहीं हैं।'

भारत का रुख रहा स्पष्ट

भारत की ओर से शुरुआत से ही साफ कर दिया गया था कि टीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैच खेलने के लिए तैयार है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी स्पष्ट बयान दिया था कि भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, चाहे विपक्षी टीम आए या नहीं। इस दृढ़ रुख ने संकेत दिया कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट अपने फैसले पर अडिग हैं। अंततः पाकिस्तान को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

फैंस की नजरें 15 फरवरी पर

भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा से क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का असर अक्सर क्रिकेट पर भी दिखता है, लेकिन मैदान पर मुकाबला होने पर रोमांच अपने चरम पर रहता है। अब जब विवाद शांत हो चुका है, फैंस 15 फरवरी को होने वाले इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मुकाबला न सिर्फ ग्रुप स्टेज में अहम होगा, बल्कि टूर्नामेंट की दिशा भी तय कर सकता है।