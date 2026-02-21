स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान Shahid Afridi ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि Babar Azam को ओपनिंग करनी चाहिए और उन्हें चौथे नंबर पर खिलाने का फैसला गलत है। पाकिस्तान और New Zealand national cricket team के बीच सुपर-8 का मुकाबला आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

‘पहले से तय कर लिया तो हार मान ली’

समा टीवी पर बातचीत के दौरान अफरीदी ने कहा कि टीम संयोजन पिच और विपक्ष को देखकर तय किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'अगर आपने पाकिस्तान में बैठकर पहले ही तय कर लिया था कि बाबर आजम चौथे नंबर पर खेलेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही हार मानकर गए हैं।' अफरीदी ने यह भी कहा कि वह किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन रणनीति पर सवाल जरूर उठते हैं।

सईम अयूब के प्रदर्शन पर सवाल

अफरीदी ने युवा ओपनर Saim Ayub के प्रदर्शन पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार रन नहीं बना पा रहा, तो बदलाव करना चाहिए।

'अगर पिछले 40-50 मैचों में मुश्किल से 4-5 बार ही प्रदर्शन हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए। हमारे पास सीनियर खिलाड़ी के रूप में बाबर आजम हैं। बाबर चौथे नंबर के बल्लेबाज नहीं हैं,' अफरीदी ने कहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अयूब का प्रदर्शन

सईम अयूब का अब तक टूर्नामेंट में प्रदर्शन खास नहीं रहा है।

नीदरलैंड के खिलाफ – 24 रन

यूएसए के खिलाफ – 19 रन

भारत के खिलाफ – 6 रन

नामीबिया के खिलाफ – 14 रन

अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई है।

सुपर-8 में पाकिस्तान की राह

पाकिस्तान सुपर-8 में पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड के बाद उसे इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में टीम संयोजन और बल्लेबाजी क्रम पर उठ रहे सवाल टीम के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं।