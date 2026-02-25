पाल्लेकल : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार शतक लगाकर इंग्लैंड को टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में ले जाने वाले कप्तान हैरी ब्रूक की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। ब्रूक ने सुपर आठ के मुकाबले में मंगलवार को 50 गेंद में शतक जड़ा। अफरीदी ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह उसके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। उसने खालिस क्रिकेट शॉट्स खेले। विकेट आसान नहीं था।'

उन्होंने कहा, 'उनके सारे बल्लेबाज जूझ रहे थे लेकिन उसने बेहतरीन पारी खेली।' अफरीदी ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये लेकिन उनकी टीम दो विकेट से हार गई। मैच के दौरान अफरीदी ने ब्रूक से हाथ मिलाकर उनकी पारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'वह इसका हकदार था। यह विश्व स्तरीय पारी थी। हैरी और मैं पीएसएल में साथ खेले हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है। उसने लाहौर कलंदर्स के लिये खेला था।'

पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब किस्मत के भरोसे हैं लेकिन अफरीदी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'क्रिकेट में ऐसा होता है लेकिन अभी भी हम टूर्नामेंट में है और कुछ भी हो सकता है। पहले हमे श्रीलंका को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड हार जाए।'