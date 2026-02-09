स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार, 9 फरवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। ग्रुप C के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया, जो अब तक किसी भी एसोसिएट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में नहीं किया था। आक्रामक बल्लेबाज़ी के दम पर स्कॉटलैंड ने 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और टूर्नामेंट के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया।

एसोसिएट टीम का पहला 200+ टोटल

स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए, जो टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी एसोसिएट टीम द्वारा बनाया गया पहला 200 से अधिक का स्कोर है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसी टीमों ने 190 के आसपास के स्कोर बनाए थे, लेकिन 200 का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया था। इस उपलब्धि ने स्कॉटलैंड को क्रिकेट इतिहास में खास पहचान दिला दी है।

207/4 - SCO बनाम ITA, कोलकाता, 2026 (पहली पारी)*

197/3 - USA बनाम CAN, डलास, 2024 (दूसरी पारी)

194/5 - CAN बनाम USA, डलास, 2024 (पहली पारी)

193/4 - NED बनाम IRE, सिलहट, 2014 (दूसरी पारी)

189/4 - IRE बनाम NED, सिलहट, 2014 (पहली पारी)

जॉर्ज मुन्से की विस्फोटक पारी

इस ऐतिहासिक स्कोर की नींव ओपनर जॉर्ज मुन्से ने रखी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने 54 गेंदों पर 84 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि उन्हें 41 रन पर जीवनदान मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। मुन्से ने गेंदबाज़ों पर दबाव बनाए रखा और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया।

ओपनिंग साझेदारी ने बदला मैच का रुख

मुन्से को माइकल जोन्स का शानदार साथ मिला। जोन्स ने 30 गेंदों में 37 रन बनाए और दोनों ने मिलकर 126 रन की बड़ी ओपनिंग साझेदारी की। इस साझेदारी ने इटली को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। पावरप्ले और उसके बाद भी स्कॉटलैंड की रन गति लगातार तेज़ बनी रही, जिससे इटली वापसी नहीं कर सका।

अंत में मैकमुलन और लीस्क का तूफान

मुन्से और जोन्स के आउट होने के बाद भी स्कॉटलैंड का आक्रमण नहीं रुका। ब्रेंडन मैकमुलन ने 18 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए, जिसमें चार लंबे छक्के शामिल थे। वहीं माइकल लीस्क ने सिर्फ 5 गेंदों पर 22 रन ठोककर मैच का अंत बेहद शानदार अंदाज़ में किया। आखिरी ओवर में उन्होंने थॉमस ड्रेका की गेंदों पर 22 रन बटोरकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया।

