स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका में लगातार हो रही बारिश ने ICC Men's T20 World Cup के रोमांच पर पानी फेर दिया है। सुपर 8 चरण के कई मुकाबले या तो धुल चुके हैं या बीच में बाधित हुए हैं। शनिवार को कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के बीच मैच एक भी गेंद डाले बिना रद्द हो गया। अब पल्लेकेले में होने वाला इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मौसम पूर्वानुमान ने टीमों और फैंस की चिंता बढ़ा दी है।

पल्लेकेले में 87% बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी एक्यूवेदर के मुताबिक रविवार को पल्लेकेले में दिन के समय 87 प्रतिशत तक बारिश की संभावना है। रात में यह आंकड़ा घटकर लगभग 55 प्रतिशत रह जाता है, लेकिन पूरे 20-20 ओवर का मैच होना बेहद मुश्किल दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिन में लगभग तीन घंटे और रात में दो घंटे तक बारिश हो सकती है। ऐसे में मुकाबले के तय समय पर शुरू होने या बीच-बीच में रुकावट आने की आशंका प्रबल है।

पहले ही धुल चुका है पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच

सुपर 8 के ग्रुप 2 में शनिवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो में होने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस परिणाम के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। अब अगर इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच भी धुलता है तो ग्रुप की स्थिति और जटिल हो जाएगी।

सुपर 8 में नहीं होता रिजर्व डे

सेमीफाइनल और फाइनल के विपरीत, सुपर 8 चरण के मैचों के लिए कोई रिज़र्व डे नहीं रखा गया है। अगर निर्धारित दिन पर मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर ‘नो रिज़ल्ट’ घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों टीमों को एक-एक अंक बांट दिए जाते हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला रद्द होने पर अंक तालिका में चारों टीमें इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड काफी करीब आ जाएंगी।

सेमीफाइनल की दौड़ होगी और कड़ी

ग्रुप 2 पहले से ही बेहद प्रतिस्पर्धी है। अगर लगातार दो मैच बारिश की वजह से रद्द होते हैं, तो बाकी बचे मुकाबले ‘करो या मरो’ की स्थिति बना देंगे। टॉप-2 में जगह बनाने के लिए हर टीम को अपने शेष मैच जीतने होंगे। नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है, खासकर तब जब अंक बराबर हों।

क्या 5-5 ओवर का मैच संभव?

भले ही पूरे 20 ओवर का मुकाबला मुश्किल दिख रहा हो, लेकिन फैंस, खिलाड़ी और आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह परिणाम निकल सके। टी20 प्रारूप में कम से कम 5-5 ओवर का मैच भी संभव है, बशर्ते मौसम थोड़ी राहत दे। बारिश ने टूर्नामेंट के रोमांच को जरूर प्रभावित किया है, लेकिन सुपर 8 के समीकरण अभी खुले हैं। अब सबकी नजरें पल्लेकेले के आसमान पर टिकी हैं—क्या मौसम साफ होगा या एक और ‘नो रिज़ल्ट’ ग्रुप 2 को और उलझा देगा?