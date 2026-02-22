नई दिल्ली (भारत) : भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे रविवार को अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए मिडिल ओवर और डेथ ओवर के लिए मेन इन ब्लू के सबसे बड़े ट्रंप कार्ड में से एक हैं। दुबे अब तक टी20 विश्व कप में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने 4 पारियों में 29.00 के औसत और 178 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 116 रन बनाए हैं और एक अर्धशतक भी लगाई है और 15.33 के औसत से तीन विकेट लिए हैं।

दुबे जो आमतौर पर छठे नंबर पर बैटिंग करते हैं, अहमदाबाद में एक बड़ा खतरा हैं। पिछले साल से मिडिल ओवर्स में भारतीय खिलाड़ियों में उनका स्ट्राइक रेट 166.66 (पांच या उससे ज़्यादा इनिंग वाले खिलाड़ियों में) के साथ दूसरा सबसे ज्यादा है, जो ओपनर अभिषेक शर्मा (200.68) के बाद है। डेथ ओवर्स की बात करें तो वह बहुत बढ़िया रहे हैं और पावर-पैक्ड भारतीय लाइन-अप में उनका स्ट्राइक रेट 205.00 है, जो जबरदस्त करिश्माई हार्दिक पांड्या (190.07) से भी ज्यादा है।

इस साल T20I में भी उन्होंने स्पिन के खिलाफ 224.48 के स्ट्राइक रेट से 110 रन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ 195.23 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए हैं जिससे वह प्रोटियाज के खिलाफ बहुत जरूरी खिलाड़ी बन गए हैं। भारत टी20 वर्ल्ड कप में सबसे आगे है। 2026 T20Is (5 इनिंग्स) में उन्होंने स्पिन के खिलाफ 224.48 के स्ट्राइक रेट पर 110 रन और तेज गेंदबाज के खिलाफ 195.23 SR पर 123 रन बनाए जिससे वह प्रोटियाज के खिलाफ भारत के बिना हारे सुपर 8 कैंपेन के लिए बहुत जरूरी हो गए जिनके खिलाफ भारत टी20 विश्व कप हिस्ट्री में 5-2 से आगे है।

इस साल 9 T20Is और 8 इनिंग्स में उन्होंने 38.83 के औसत और 208.03 के स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 2 फिफ्टी हैं और उन्होंने अब तक 112 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 20 छक्के लगाए हैं।

टीमें :

भारत : अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका : एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, मार्को जेनसेन