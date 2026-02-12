स्पोर्ट्स डेस्क : भारत नई दिल्ली में ग्रुप ए के मैच में नामीबिया से भिड़ेगा जिसका मकसद USA पर मिली करीबी जीत के बाद बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। डिफेंडिंग चैंपियन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहेगा। यह मैच भारत एक अनुभवी स्क्वॉड के साथ फेवरेट के तौर पर उतरेगा, जबकि नामीबिया मजबूती से मुकाबला करना चाहेगा और दुनिया की टॉप टीम के खिलाफ खुद को परखने के मौके का इस्तेमाल करेगा।

मैच का वेन्यू, समय और कहां देखें

जगह : अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

समय : शाम 7:00 बजे

टॉस : शाम 6.30 बजे

टीवी पर : स्टार स्पोर्ट्स पर

लाइव स्ट्रीमिंग : जियो हॉटस्टार पर

पिच रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम बैटिंग-फ्रेंडली पिचों के लिए जाना जाता है। हालांकि यह एक ICC इवेंट है, इसलिए हो सकता है कि हम बैट और बॉल के बीच बेहतर बैलेंस देखने को मिले। 180 का स्कोर देखते हैं तो हैरान नहीं होनी चाहिए। दूसरी इनिंग्स में ओस भी होगी, जिससे दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना बेहतर ऑप्शन होगा।

मौसम

यहां अच्छी खबर यह है कि बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तापमान 21-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देर शाम आसमान धुंधला हो सकता है। एयर क्वालिटी एक बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि इसके अनहेल्दी कैटेगरी में रहने की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग XI

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह।

नामीबिया : गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन (विकेट कीपर), डायलन लीचर, लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, विलियम मायबर्ग, जेजे स्मिट, जैक ब्रासेल, मैक्स हींगो, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन।