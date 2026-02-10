स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम पाकिस्तान मैच हमेशा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़ी राजनीति और कूटनीति भी सुर्खियों में रहती है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार और फिर अचानक यू-टर्न लेने से एक नया विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस फैसले को लेकर सवालों के घेरे में आ गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई बहस का वीडियो सामने आने से यह मुद्दा और गर्मा गया है।

भारत के खिलाफ मैच पर यू-टर्न क्यों लेना पड़ा

पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का फैसला किया था। यह कदम उस समय उठाया गया, जब ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। हालांकि, इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। ICC, UAE, श्रीलंका और अन्य क्रिकेट बोर्डों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलने पर सहमति जता दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी से तीखे सवाल

यू-टर्न की आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। यहां उनसे भारत के खिलाफ बॉयकॉट और बदले रुख को लेकर सीधे सवाल पूछे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान नकवी से पाकिस्तान के फैसले की “अंदरूनी जानकारी” मांगी गई, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया।

“अपने लिए कुछ नहीं किया” – नकवी की सफाई

जब उनसे पूछा गया कि क्या ICC के साथ बातचीत में पाकिस्तान को कोई खास छूट मिली है, तो मोहसिन नकवी ने साफ कहा, “अपने लिए कुछ नहीं किया।” उन्होंने बार-बार यह दोहराया कि पाकिस्तान ने यह कदम बांग्लादेश के समर्थन में उठाया था, न कि अपने फायदे के लिए। नकवी के मुताबिक, बांग्लादेश की ओर से खुद पाकिस्तान से मैच खेलने की अपील की गई, जिससे साफ है कि उनका मामला सुलझ चुका है।

बयान जिसने यू-टर्न की पुष्टि कर दी

इंटरव्यू के दौरान नकवी के कुछ जवाबों ने साफ संकेत दे दिए कि फैसला लगभग तय हो चुका है। “बस थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा” और “हम हमेशा अच्छी खबर देते हैं” जैसे बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने को तैयार है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

ICC का आधिकारिक बयान और मांगों की अस्वीकृति

इस पूरे घटनाक्रम के बाद ICC ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया। परिषद ने कहा कि सभी सदस्य देशों से उम्मीद की जाती है कि वे ICC इवेंट्स में अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें ताकि टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। साथ ही, यह भी सामने आया कि PCB की तीन प्रमुख मांगों को ICC ने खारिज कर दिया, जिनमें भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ दोबारा शुरू करने की मांग भी शामिल थी।