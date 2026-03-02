हैदराबाद : हॉकी इंडिया ने कहा है कि आगामी एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर हैदराबाद, तेलंगाना के लिए टिकटों की बिक्री सोमवार से शुरु हो गई है। यह टूर्नामेंट 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद के जी.एम.सी. बालयोगी हॉकी ग्राउंड खेला जाएगा। हॉकी इंडिया ने अधिक से अधिक प्रशंसकों की पहुंच के उद्देश्य से ईस्ट स्टैंड के लिए टिकटों की कीमत 100 रूपये, नॉर्थ स्टैंड के लिए 50 रूपए और साउथ स्टैंड के लिए 25 रूपए निर्धारित की है।

भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स और ऑस्ट्रिया अगस्त में होने वाले एचआईएच हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 के लिए तीन क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए मुकाबला करेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए टीमों को दो पूल में बांटा गया। इंग्लैंड, कोरिया, इटली और ऑस्ट्रिया पूल ए में हैं, जबकि मेजबान भारत को स्कॉटलैंड, उरुग्वे और वेल्स के साथ पूल बी में रखा गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत आठ मार्च को उरुग्वे के खिलाफ करेगी, जिसके बाद 9 और 11 मार्च को स्कॉटलैंड और वेल्स के खिलाफ मैच होंगे।

इस अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिकर्ी ने कहा, 'हम एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर हैदराबाद, तेलंगाना के लिए हैदराबाद में सभी हॉकी फैंस का दिल से स्वागत करते हैं। हमें यकीन है कि सपोटर्र्स बड़ी संख्या में आएंगे और जी.एम.सी. बालयोगी हॉकी ग्राउंड के स्टैंड्स को भर देंगे और भारत और दूसरे देशों का हौसला बढ़ाएंगे। इस बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करना भारतीय हॉकी के लिए गर्व का पल है और मैं सभी को स्टेडियम आने, खिलाड़यिों को सपोटर् करने और अंतरराष्ट्रीय हॉकी के एक रोमांचक हफ्ते का हिस्सा बनने के लिए बुलाता हूं।'

हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने कहा, 'यह हैदराबाद में फैंस के लिए उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय हॉकी देखने का एक शानदार मौका है। सस्ती टिकट कीमतों के साथ, हम यह सुश्चिनत करना चाहते हैं कि परिवार, स्टूडेंट्स और युवा खिलाड़ी लाइव मैचों का रोमांच महसूस कर सकें। हम खिलाड़यिों और दर्शकों दोनों के लिए एक आसान और यादगार इवेंट देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।'