स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो तय करेगा कि कौन फाइनल में कदम रखेगा और किस टीम का अभियान यहीं खत्म होगा। ऐसे बड़े मैच से पहले सबकी निगाहें भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पर टिकी हैं, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ T20I रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है।

इंग्लैंड के खिलाफ शानदार ट्रैक रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में कई यादगार पारियां खेली हैं। उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा है, जो दर्शाता है कि वह इंग्लिश गेंदबाजों पर किस कदर हावी होते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन सूर्यकुमार ने पेस और बाउंस दोनों का सामना बेखौफ अंदाज में किया है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारत को तेजी से रन बनाने का विकल्प देती है।

117 रन की ऐतिहासिक पारी

इंग्लैंड के खिलाफ उनका सबसे चर्चित प्रदर्शन 2022 में आया था, जब उन्होंने नॉटिंघम में 55 गेंदों पर 117 रन ठोक दिए थे। यह उनके T20I करियर का पहला शतक था। उस पारी में चौकों और छक्कों की झड़ी लगी थी। हालांकि भारत वह मैच जीत नहीं पाया, लेकिन सूर्यकुमार की बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत को प्रभावित किया। यह पारी आज भी इंग्लैंड के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

360-डिग्री बल्लेबाजी की ताकत

सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी 360-डिग्री शॉट खेलने की क्षमता है। वह मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं। चाहे रिवर्स स्वीप हो, स्कूप शॉट या फिर कवर ड्राइव, उनका शॉट चयन गेंदबाजों को असमंजस में डाल देता है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने अपने नवाचारी शॉट्स से बढ़त बनाई है।

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल: क्या दोहराएंगे इतिहास?

5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला सेमीफाइनल हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा। इंग्लैंड की गेंदबाजी आक्रमण मजबूत है, लेकिन सूर्यकुमार का आक्रामक अंदाज भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अगर वह अपनी लय में आ गए, तो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकता है।