वेलिंगटन : न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज बेन सियर्स को ICC टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम में ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर शामिल किया है। इस बात की जानकारी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने साझा की है। 27 साल के सियर्स रविवार को मुंबई में T20 वर्ल्ड कप टीम से जुड़ेंगे, इससे पहले टीम का वार्म-अप मैच 5 फरवरी को USA के खिलाफ होगा। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और UAE के साथ रखा गया है, उनका पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ होगा।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि सियर्स काइल जैमीसन की जगह लेंगे जिन्हें पिछले हफ्ते एडम मिल्ने के हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर होने के बाद मुख्य टीम में बुलाया गया था। मिल्ने को SA20 में गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी और बाद में स्कैन से चोट की गंभीरता का पता चला। सियर्स न्यूजीलैंड के घरेलू सुपर स्मैश प्रतियोगिता में वेलिंगटन के लिए अच्छी फॉर्म में रहे हैं। हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि सियर्स ने हैमस्ट्रिंग चोट से अच्छी वापसी की है, जिसके कारण वह घरेलू समर की शुरुआत में बाहर हो गए थे।

उन्होंने कहा, 'बेन ने मैदान पर वापसी के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें वापस खेलते और अच्छा प्रदर्शन करते देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फायरबर्ड्स के साथ पूरा सुपर स्मैश कैंपेन खेला, जहां वह राउंड-रॉबिन स्टेज में 9 मैचों में 15 विकेट लेकर प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।' वाल्टर ने आगे कहा, 'बेन का हमारे साथ भारत में होना बहुत अच्छा होगा और अगर कोई घायल होता है तो वह वर्ल्ड कप में प्रभाव डालने के लिए तैयार रहेंगे।'

न्यूजीलैंड टीम :

मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी

रिजर्व : बेन सियर्स